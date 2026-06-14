شوبير يرد على مهيب عبدالهادي عقب سخريته من حمزة عبدالكريم

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة شديدة اللهجة للإعلامي مهيب عبد الهادي عقب سخريته من حمزه عبدالكريم نجم برشلونة والمنتخب.

ورد شوبير في تصريحات إذاعية قائلا “النهارده الفجر وأنا بتفرج على المغرب والبرازيل، وبتفرج على أيوب بوعدي، اتخضيت 18 سنة لعيب المدرب وثق فيه والولد وثق في نفسه، فقدم أداءً مبهرًا… الإعلام هنا مقالش اسمه غلط، مقالش حمزة عبد المجيد، اسمه حمزة عبد الكريم”

وتابع: «ولازم كلنا نبقى فرحانين بيه، 18 سنة وموجود في المنتخب، مينفعش نفكر بقى مين جه ومين استبعد، إحنا عندنا ولد صغير على أعتاب الفريق الأول لبرشلونة، هيعمل معاهم فترة إعداد، ليه التريقة وليه السخرية؟ إيه ده؟"

وكان مهيب قد سخر من حمزه عبدالكريم قائلا “ مش عاوزين نضخم الأمور أوي، وعندي ملحوظة على حمزة علاء يعني، مش فاهم كل الأخبار عن حمزة علاء، وحمزة علاء هو اللي واخد الأخبار النهاردة، سوري، حمزة عبد الكريم، أهو أنا غلطت في الاسم لأني معرفوش وعلى فكرة أنا مغلطتش، أنا قاصد أقول كده”

وتابع:«هو راح برشلونة؟ أيوة خير؟ راح شباب برشلونة؟ وإيه يعني؟ أنا مشوفتش حاجة لحمزة عبد الكريم، جاب جول في ماتشات رديف؟ إيه القصة؟ مين اللي قاصد يحط الضجة دي كلها عليه؟"