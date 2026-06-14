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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ربيع ياسين: منتخب مصر يستطيع الذهاب بعيدًا في المونديال.. وصلاح يصنع حالة رائعة

ربيع ياسين
ربيع ياسين
عبدالله هشام

يثق ربيع ياسين، نجم الكرة المصرية السابق، في قدرة منتخب مصر على تخطي مرحلة المجموعات في كأس العالم 2026، مشيدًا بالدور الذي يلعبه محمد صلاح والحالة الإيجابية التي صنعها داخل المنتخب.

وقال ربيع ياسين، في تصريحات لبرنامج «تغطية كأس العالم» مع الإعلامي محمد طارق أضا على قناة «صدى البلد»: «لدينا منتخب قوي حقق نتائج جيدة، وهو ما ظهر في المباريات الودية، كما نمتلك جهازًا فنيًا مميزًا بقيادة حسام حسن ومعه إبراهيم حسن».

وأضاف: «لدينا مجموعة من أفضل اللاعبين المحترفين في تاريخ الكرة المصرية المشاركين في كأس العالم 2026، ونمتلك فريقًا قويًا، وأنا واثق من قدرته على التأهل إلى دور الـ32 ثم دور الـ16 بإذن الله».
 

وتابع: «لاعبو منتخب مصر كبار وقادرون على عبور الحاجز النفسي، ولدينا محترفون على أعلى مستوى من الجاهزية، ويُدركون قيمة المشاركة في كأس العالم، ومن الطبيعي أن يكونوا في قمة التركيز والإصرار لتحقيق إنجاز يليق باسم مصر».
 

وأشار إلى أن: «حسام حسن بمثابة أخي الصغير، وأتمنى له التوفيق، فقد حقق نتائج جيدة، ويمتلك فريقًا قويًا، لكن يبقى الجانب التكتيكي والتشكيل والتغييرات والتوظيف من الأمور المهمة التي يجب مراعاتها».
 

وأكد: «منتخب مصر هو منتخب التفاصيل الصغيرة والدقائق الحاسمة».
 

وأوضح: «مباراة بلجيكا هي الأصعب لمنتخب مصر في دور المجموعات، بينما يعتمد منتخب إيران على الكرة الجماعية والانضباط التكتيكي بشكل مشابه لمنتخب مصر، في حين يُعد منتخب نيوزيلندا في المتناول. أنا متفائل بالمجموعة وبعمل الجهاز الفني وتركيز اللاعبين».
واختتم: «محمد صلاح يصنع حالة استثنائية، ليس فقط داخل غرفة الملابس، بل على مستوى الروح العامة للفريق، فهو قيمة كبيرة، ويخلق حالة من الحب والترابط، واللاعب المصري دائمًا ما تظهر وطنيته في المواقف الصعبة».

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