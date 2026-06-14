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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد سرقة إنجلترا.. أضا يشكر اتحاد الكرة: معسكر منتخب مصر منظم ومحمي

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

أكد الإعلامي محمد طارق أضا، أن هناك العديد من الجوانب الإيجابية المحيطة بمنتخب مصر خلال مشاركته في كأس العالم 2026 تستحق التقدير، مشيرًا إلى أن التركيز يجب أن ينصب على النجاحات التي تحققت في إعداد الفريق للبطولة.

قال أضا، خلال تغطية خاصة لكأس العالم 2026 على قناة «صدى البلد»، إن الفترة التي سبقت سفر بعثة المنتخب إلى الولايات المتحدة شهدت حالة من الجدل والانتقادات حول تفاصيل مختلفة، سواء المتعلقة بملابس البعثة أو عدد أفرادها، مؤكدًا أن من حق الجميع التعبير عن آرائهم وأن كافة وجهات النظر يجب احترامها.

أضاف أن الواقع الحالي يفرض الإشادة بالجهود المبذولة داخل المنتخب، خاصة في ظل حالة الانضباط والهدوء التي تحيط بالمعسكر، وهو ما انعكس على تركيز اللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق المنافسات.

ووجه أضا الشكر إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وإبراهيم حسن مدير المنتخب، وكذلك جميع القائمين على تنظيم المعسكر، مشيدًا بالطريقة التي تُدار بها شؤون الفريق خلال البطولة.

أشار إلى أن متابعة أوضاع بعض المنتخبات الأخرى المشاركة في كأس العالم تؤكد أهمية التخطيط الجيد الذي سبق سفر بعثة مصر، موضحًا أن هناك منتخبات واجهت مشكلات تنظيمية أو ظروفًا غير مثالية خلال معسكراتها، بينما نجح المنتخب المصري في توفير بيئة مناسبة تساعد اللاعبين على التركيز الكامل.

أوضح أضا أن اختيار مقر الإقامة ومكان المعسكر لم يكن قرارًا عشوائيًا، بل جاء بعد دراسة دقيقة لكافة التفاصيل، وهو ما يعكس وجود رؤية واضحة لدى المسؤولين عن المنتخب الوطني.

اختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق حتى الآن يُحسب لاتحاد الكرة ولجميع المسؤولين عن المنتخب، مطالبًا بمواصلة العمل بنفس النهج خلال الفترة المقبلة، ومشددًا على ضرورة منح التقدير لمن اجتهد في توفير أفضل الظروف الممكنة للفريق خلال البطولة.

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