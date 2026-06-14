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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير لـ مهيب عبد الهادي: افرحوا بالمواهب بدلًا من السخرية منها

شوبير
شوبير
منار نور

وجّه الإعلامي  احمد شوبير  ، رسالة  لـ الإعلامي مهيب عبد الهادي على خلفية تصريحاته السابقة بشأن اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم، عقب تفعيل نادي برشلونة بند شراء عقده من النادي الأهلي.

وكان مهيب عبد الهادي قد أثار جدلًا بتصريحات تلفزيونية قلّل خلالها من حجم الاهتمام الإعلامي باللاعب، معتبرًا أن الضجة المحيطة به مبالغ فيها، ومتسائلًا عن الأسباب التي جعلت اسمه يتصدر المشهد الإعلامي خلال الفترة الأخيرة.

وردّ أحمد شوبير على هذه التصريحات خلال برنامجه الإذاعي، مؤكدًا أن دعم المواهب الشابة واجب على الجميع، خاصة عندما يتعلق الأمر بلاعب مصري يحظى بفرصة مميزة مع نادٍ بحجم برشلونة. وأبدى استياءه من السخرية أو التقليل من شأن اللاعب، مشددًا على أن وصوله إلى هذه المرحلة في سن مبكرة يُعد إنجازًا يستحق التشجيع والاحتفاء.

وأضاف شوبير أن العديد من الدول تحرص على مساندة مواهبها الصاعدة ومنحها الثقة، بدلًا من التقليل منها أو التشكيك في قدراتها، مؤكدًا أن حمزة عبد الكريم يمتلك فرصة مهمة لإثبات نفسه، وأن الواجب حاليًا هو دعمه وتحفيزه لتحقيق المزيد من النجاح.

شوبير الاهلي مهيب حمزة عبذ الكريم

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