محافظ بني سويف يصدر حركة تكليفات جديدة لقيادات الوحدات المحلية

أصدر اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، عددًا من القرارات التنظيمية الجديدة الخاصة بتكليفات قيادات داخل الوحدات المحلية والمناطق الصناعية، وذلك في إطار تطوير الأداء الإداري ودعم منظومة العمل بالمحافظة.

وشملت القرارات تكليف علي حماد عبد المنعم خليفة نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، وتكليف حمادة راضي فهمي نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، وذلك لحين صدور تعليمات أخرى.

وفي سياق متصل، تضمنت الحركة، إعادة تنظيم العمل بمديري المناطق الصناعية، حيث تم نقل دعاء هلال عبد المنعم للعمل مديرًا للمنطقة الصناعية ببياض العرب، ونقل أحمد سعد عرفة للقيام بتسيير أعمال المنطقة الصناعية بكوم أبو راضي .

وأكدت المحافظة، أن هذه القرارات تأتي في إطار رفع كفاءة الأداء، وتحقيق الانضباط الإداري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة داخل الوحدات المحلية والمناطق الصناعية.