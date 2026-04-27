آداب بني سويف تنظم يوم كرة قدم ودية بين الجهاز الإداري وأعضاء هيئة التدريس

في إطار دعم الأنشطة الرياضية وتعزيز روح التعاون والانتماء بين منتسبي الكلية، نظمت كلية الآداب بجامعة بني سويف، اليوم، مباريات كرة قدم ودية جمعت بين فريق العاملين بالجهاز الإداري وفريق أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وذلك وسط أجواء من الحماس والروح الرياضية.



جاء ذلك برعاية الدكتور طارق علي، رئيس جامعة بني سويف، و الدكتور حمادة محمود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور عزة فاروق جوهري، عميد كلية الآداب، وبإشراف ومتابعة الأستاذ الدكتور رحاب يوسف، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.



كما قام بتنفيذ وتنظيم الفعالية الدكتور منال السيد، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، والدكتورة إسراء عاطف، مدير رعاية الشباب بكلية الآداب.



وشهدت المباراة حضور الأستاذ الدكتور جودة مبروك، رئيس قسم اللغة العربية وعميد كلية الآداب الأسبق، إلى جانب الحكم الدولي محمد فاروق، مدير عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والكابتن أيمن زارع، نائب مدير الأنشطة الطلابية، فيما تولى تحكيم المباراة الحكم الدولي حاتم عبد الفتاح.



واتسمت المباراة بروح تنافسية متميزة وأداء رياضي راقٍ عكس روح الأسرة الواحدة التي تجمع أبناء الكلية، حيث انتهت المباراة بفوز فريق أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على فريق العاملين بالجهاز الإداري.



ومن جانبها، أكدت الأستاذ الدكتور عزة جوهري، عميد الكلية، أن مثل هذه الفعاليات الرياضية تسهم في توطيد العلاقات الإنسانية بين جميع منتسبي الكلية، وتعزز مناخ العمل الإيجابي، إلى جانب نشر الثقافة الرياضية وأهمية ممارسة الأنشطة البدنية.



كما أعرب المشاركون عن سعادتهم بهذه المبادرة المتميزة، مطالبين بتكرار مثل هذه الأنشطة التي تجمع بين الترفيه وتعزيز روح الفريق والانتماء داخل الكلية.