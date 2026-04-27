قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سباق عالمي للتسلح.. أحمد موسى يكشف أسرار سلاح الحسم في الحروب الحديثة
هجمات متبادلة بين الفريقين.. شوط أول سلبي بين بيراميدز والأهلي بالدوري
زيادة الإيجار القديم 2026 .. موعد التطبيق والقيم الجديدة
أحب أشوف جوزي في أحلى طلة.. أصالة ترد على ظهور فائق حسن باللون الأشقر
فوّل عربيتك بالغاز والكهربا | إنشاء محطة طاقة خضراء متكاملة بـ أكتوبر
يبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية 2026
بنزين مع كهرباء.. أبرز 5 سيارات REEV في مصر
أمن الرئيس ترامب في قاعة الرقص | تصريح صادم من البيت الأبيض بعد هجوم السبت
يا أبو الكباتن | منشور ناري من عمرو أديب لمعلق مباراة الزمالك وإنبي
محمد هاني يغيب عن لقاء الزمالك في قمة الدوري المقبلة
الأهلي يرفض فرص التقدم أمام بيراميدز في أول 30 دقيقة من الشوط الأول
هل يجوز للزوج الزواج بأخرى دون علم زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

آداب بني سويف تنظم يوم كرة قدم ودية بين الجهاز الإداري وأعضاء هيئة التدريس

محمد عبد الحليم

في إطار دعم الأنشطة الرياضية وتعزيز روح التعاون والانتماء بين منتسبي الكلية، نظمت كلية الآداب بجامعة بني سويف، اليوم، مباريات كرة قدم ودية جمعت بين فريق العاملين بالجهاز الإداري وفريق أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وذلك وسط أجواء من الحماس والروح الرياضية.


جاء ذلك برعاية الدكتور طارق علي، رئيس جامعة بني سويف، و الدكتور حمادة محمود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور عزة فاروق جوهري، عميد كلية الآداب، وبإشراف ومتابعة الأستاذ الدكتور  رحاب يوسف، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.


كما قام بتنفيذ وتنظيم الفعالية  الدكتور منال السيد، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، والدكتورة إسراء عاطف، مدير رعاية الشباب بكلية الآداب.


وشهدت المباراة حضور الأستاذ الدكتور جودة مبروك، رئيس قسم اللغة العربية وعميد كلية الآداب الأسبق، إلى جانب الحكم الدولي محمد فاروق، مدير عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والكابتن أيمن زارع، نائب مدير الأنشطة الطلابية، فيما تولى تحكيم المباراة الحكم الدولي حاتم عبد الفتاح.


واتسمت المباراة بروح تنافسية متميزة وأداء رياضي راقٍ عكس روح الأسرة الواحدة التي تجمع أبناء الكلية، حيث انتهت المباراة بفوز فريق أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على فريق العاملين بالجهاز الإداري.


ومن جانبها، أكدت الأستاذ الدكتور عزة جوهري، عميد الكلية، أن مثل هذه الفعاليات الرياضية تسهم في توطيد العلاقات الإنسانية بين جميع منتسبي الكلية، وتعزز مناخ العمل الإيجابي، إلى جانب نشر الثقافة الرياضية وأهمية ممارسة الأنشطة البدنية.


كما أعرب المشاركون عن سعادتهم بهذه المبادرة المتميزة، مطالبين بتكرار مثل هذه الأنشطة التي تجمع بين الترفيه وتعزيز روح الفريق والانتماء داخل الكلية.

بني سويف جامعة بني سويف اداب بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

مفاجآت في محاكمة «عروس بورسعيد».. الطب الشرعي ينفي وجود تجمعات دموية ويكشف تفاصيل جديدة عن الوفاة

محمد عبد اللطيف

تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة

الذهب

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

أيمن الشريعى

رئيس نادي انبي يكشف لـ"صدى البلد" سر الإقالات الصادمة قبل مواجهة الزمالك بساعات

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. احذر خطأ بسيط في التعامل مع عداد الكهرباء يكلفك مئات الجنيهات

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

وجود سحـ ـجات أسفل قدم عروس بورسعيد.. ممثل الطب الشرعي: ماتـ ـت مخـ ـنوقة| فيديو

الإيجار القديم

زيادة جديدة في الإيجار القديم.. اعرف هتدفع كام بدءًا من أغسطس

ترشيحاتنا

أسعار السجائر

كليوباترا بكام النهاردة؟.. أسعار السجائر محلي ومستورد اليوم الجمعة 24 أبريل 2026

مواعيد المترو بعد التوقيت الصيفي

ابتداءً من الجمعة..مواعيد المترو والقطارات بعد التوقيت الصيفي

فوضي أوبر .. ابتزاز للسائحين وشكاوي متزايدة تهدد الثقة في النقل الذكي

فوضي أوبر .. ابتزاز للسائحين وشكاوي متزايدة تهدد الثقة في النقل الذكي

بالصور

بنزين مع كهرباء.. أبرز 5 سيارات REEV في مصر

سيارات ‏REEV‏
سيارات ‏REEV‏
سيارات ‏REEV‏

كارثة بالمطبخ .. أخطاء يومية بسيطة تحوّل أكلك لسبب في المرض

أخطاء يومية بسيطة بتحوّل أكلك لسبب في المرض
أخطاء يومية بسيطة بتحوّل أكلك لسبب في المرض
أخطاء يومية بسيطة بتحوّل أكلك لسبب في المرض

حطي الحاجة دي في الغسالة .. النتيجة هتفاجئك وتخلي هدومك كأنها جديدة

حطي الحاجة دي في الغسالة.. النتيجة هتفاجئك وتخلي هدومك كأنها جديدة
حطي الحاجة دي في الغسالة.. النتيجة هتفاجئك وتخلي هدومك كأنها جديدة
حطي الحاجة دي في الغسالة.. النتيجة هتفاجئك وتخلي هدومك كأنها جديدة

الصداع مش طبيعي .. 6 أسباب خطيرة مش واخد بالك منها

الصداع
الصداع
الصداع

فيديو

أصالة وزوجها فائق حسن

أحب أشوف جوزي في أحلى طلة.. أصالة ترد على ظهور فائق حسن باللون الأشقر

النقيب محمد ياسر هوتش

حكاية بطل.. قصة استشهاد "الصقر" نقيب محمد ياسر هوتش

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف عن واقعة نصب تستهدف شباب التجنيد| فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

المزيد