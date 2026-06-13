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أخر موعد لاستقبال تحويلات المصريين بالخارج لحجز أراضي بيت الوطن.. كم ستدفع؟
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخر موعد لاستقبال تحويلات المصريين بالخارج لحجز أراضي بيت الوطن.. كم ستدفع؟

حجز أراضي «بيت الوطن»
حجز أراضي «بيت الوطن»
خالد يوسف

تزايد البحث في الساعات القلية الماضية عنة آخر موعد استقبال تحويلات المصريين بالخارج لحجز أراضي بيت الوطن، وذلك بعد إعلان وزارة الإسكان عن إمكانية استقبال تحويلات جديدة.

آخر موعد لاستقبال تحويلات المصريين بالخارج لحجز «بيت الوطن»

أعلنت وزارة الإسكان، استمرار استقبال التحويلات الخاصة لاستكمال قيمة الدفعة المقدمة لقطع الأراضي، ضمن المرحلة الحادية عشرة من مشروع «بيت الوطن»، والتي تمثل 25% من قيمة قطعة الأرض المراد حجزها، مع السماح باستقبال تحويلات جديدة وذلك حتى 15 يونيو 2026.

موعد استقبال التحويلات التنشيطية

كما كشفت الوزرة، عن أنه سيتم البدء في استقبال التحويلات التنشيطية «أولوية التخصيص» اعتبارًا من صباح يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 ولمدة 10 أيام عمل، وذلك من خلال تحويل مبلغ لا يقل عن 3050 دولارًا أمريكيًا.

أماكن طرح أراضي بيت الوطن

ويضم الطرح الحادي عشر من مشروع «بيت الوطن» 4543 قطعة أرض بمواقع متميزة داخل 22 مدينة جديدة، هي: «القاهرة الجديدة، الشروق، دمياط الجديدة، الشيخ زايد، 15 مايو، 6 أكتوبر، العبور، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، 6 أكتوبر الجديدة، أسيوط الجديدة، العاشر من رمضان، السادات، الفيوم الجديدة، سوهاج الجديدة، بدر، المنيا الجديدة، سفنكس الجديدة، أسوان الجديدة، العبور الجديدة، أخميم الجديدة، وبرج العرب الجديدة».

خطوات حجز أراضي «بيت الوطن» للمصريين بالخارج

1- تبدأ خطوات حجز أراضي «بيت الوطن» للمصريين بالخارج، بزيارة الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية، عبر الرابط.

2- تصفح التفاصيل الخاصة بالمدينة «الموقع العام للمدينة، والموقع العام للمشروع، وتفاصيل قطع الأراضي».

3- لتحديد رقم القطعة، يجب التسجيل بالموقع أولًا، وسيتم إرسال بريد إلكتروني يحتوي على كود تفعيل التسجيل الخاص بالحساب مع مراعاة الاحتفاظ بكلمة السر للدخول.

4- إنشاء حساب جديد لاستكمال عملية التسجيل.

5- إرسال خطوات تفعيل الحساب الخاص بالشخص إلى البريد الإلكتروني المسجل.

6- بعد حجز أراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج، تظهر الرسالة التالية «تم حفظ طلب الحجز المبدئي ولن يتم الحجز النهائي لقطعة الأرض إلا بعد تحويل مبلغ الدفعة المقدمة كما هو وارد في شروط التقديم، برجاء الاحتفاظ بالكود الخاص بالحجز لإرساله مع التحويل البنكي».

شروط حجز أراضي «بيت الوطن» للمصريين بالخارج

ووفقا للمعلن من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جاءت شروط حجز أراضي «بيت الوطن» للمصريين بالخارج، كما يلي.

- ألا يقل سن الحاجز عن 21 عاما مع السماح بالحجز للقاصر بولاية.

- أن يكون جواز السفر أو الرقم القومي ساريا.

- أن يكون المتقدم حاملا الجنسية المصرية.

- الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار أو من الحسابات البنكية بالداخل شريطة أن يكون مر على فتح الحساب مدة لا تقل عن عام ميلادي.

- يجب أن يتضمن التحويل البنكي أحد أكواد الحجز المتاحة حاليا على الموقع الإلكتروني لمشروع «بيت الوطن».

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