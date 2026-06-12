للتوسع في تنفيذ المشروعات التنموية.. محافظ الوادي الجديد تبحث فرص التعاون مع شركة إنجازات

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، المهندس محمد الدمرداش الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إنجازات"، إحدى الشركات الرائدة والمتخصصة في تطوير قطاعي الطاقة النظيفة والمياه في مصر والحائزة على إحدى جوائز المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؛ وذلك لبحث فرص التعاون في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات والمشروعات المستقبلية في مجالات الطاقة الشمسية، بما يشمل دعم المشروعات الصناعية، وإنشاء الشبكات الكهربائية المصغرة، إلى جانب بحث فرص التعاون في تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية المتكاملة لخدمة صغار المزارعين.

واستعرضت المحافظ أبرز أنشطة ومشروعات الشركة في مجال تقديم الحلول المستدامة للقطاعات الصناعية والزراعية والتجارية، حيث تُعد من أوائل الشركات العاملة بالمحافظة من خلال تنفيذ مشروع القرية المستدامة (SAVE 1) بمركز الداخلة، والذي يهدف إلى استصلاح الأراضي الصحراوية وتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية لاستغلالها في الري الزراعي.