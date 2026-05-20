رئيس التحرير
طه جبريل
8 يونيو.. تسليم أراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج بمدينة قنا الجديدة

آية الجارحي

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم قطع الأراضي السكنية ضمن مشروع «بيت الوطن للمصريين بالخارج» بالمرحلتين العاشرة والعاشرة التكميلية بمدينة قنا الجديدة.

 وذلك خلال الفترة من يوم الإثنين 8/6/2026 حتى يوم الثلاثاء 23/6/2026.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس ياسر عبد الله رمضان، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمرحلة العاشرة، أرقام (1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11) بمنطقة المستثمر الصغير بالمجاورة السابعة بالحي السكني الرابع، يوم الإثنين 8/6/2026، والقطع أرقام (12، ومن 14 إلى 23)، يوم الثلاثاء 9/6/2026.

المنطقة السياحية والترفيهية 

وأضاف أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة السياحية والترفيهية بالمدينة، أرقام (1 - 2 - 7 - 8 - 9 - 35 - 73 - 77 - 80 - 81)، يوم الأربعاء 10/6/2026، والقطع أرقام (82 - 83 - 84 - 85 - 89 - 102 - 112 - 115 - 116 - 125)، يوم الخميس 11/6/2026، والقطع أرقام (134، ومن 139 إلى 149، والقطعة 151)، يوم الإثنين 15/6/2026.

المرحلة العاشرة التكميلية

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمرحلة العاشرة التكميلية بالمنطقة السياحية والترفيهية، أرقام (32 - 34 - 76 - 107 - 108 - 111 - 113 - 114 - 129 - 130 - 131)، يوم الثلاثاء 16/6/2026، على أن يتم تخصيص يومي الإثنين 22/6/2026 والثلاثاء 23/6/2026، لتسليم الأراضي للمتخلفين عن الاستلام في المواعيد المحددة.

