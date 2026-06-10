ضمن مشروعات “بيت الوطن”.. طرح 3600 قطعة أرض للمصريين بالخارج في 22 مدينة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل الطرح الحادي عشر من مشروع بيت الوطن المخصص للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، والذي يشمل طرح نحو 3600 قطعة أرض بمواقع متميزة داخل عدد من المدن الجديدة، في إطار توجه الدولة لتعزيز فرص التملك والاستثمار العقاري للمغتربين وربطهم بالوطن، وذلك ضمن سلسلة مشروعات “بيت الوطن” التي أطلقتها الوزارة منذ عام 2012، بهدف توفير أراضٍ ووحدات سكنية للمصريين بالخارج بأسعار مناسبة وأنظمة سداد مرنة، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على التملك داخل المدن الجديدة.

المدن المشمولة في الطرح الجديد

يشمل الطرح 3600 قطعة أرض موزعة على عدد كبير من المدن العمرانية الجديدة، من بينها: القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، الشروق، 6 أكتوبر، 6 أكتوبر الجديدة، العاشر من رمضان، العبور، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة، السادات، الفيوم الجديدة، سوهاج الجديدة، أسيوط الجديدة، المنيا الجديدة، بدر، برج العرب الجديدة، أسوان الجديدة، أخميم الجديدة، العبور الجديدة، سفنكس الجديدة، إلى جانب عدد آخر من المدن العمرانية المتكاملة.

مد مهلة التحويلات البنكية

أعلنت الوزارة، عن مد فترة استقبال التحويلات البنكية الخاصة بالمصريين بالخارج، ليتم تسجيلها كأرصدة مالية تمهيدًا للمشاركة في الحجز ضمن المرحلة الحادية عشرة من المشروع، وذلك حتى 30 مايو 2026، بما يتيح فرصة أكبر للراغبين في التقديم واستكمال إجراءات الحجز.

أهداف المشروع

أكدت الوزارة، أن مشروع “بيت الوطن” يستهدف دعم ارتباط المصريين في الخارج بوطنهم الأم من خلال إتاحة فرص حقيقية للتملك داخل مشروعات الدولة العمرانية الجديدة، مشيرة إلى أن المشروع حقق نجاحًا كبيرًا منذ إطلاقه بفضل الإقبال المتزايد من أبناء مصر بالخارج، وتنوع المواقع والمساحات وأنظمة السداد.

كما أوضحت أن الطرح الجديد يأتي في إطار خطة الدولة للتوسع العمراني، وخلق مجتمعات سكنية حديثة متكاملة الخدمات، بما يعزز من قيمة الاستثمار العقاري ويخدم خطط التنمية الشاملة.

وأكدت الوزارة أن الطرح الجديد يضم نحو 3600 قطعة أرض متنوعة بمواقع استراتيجية داخل عدد من المدن الجديدة، بما يتيح فرصا أكبر للمصريين بالخارج للاستثمار العقاري وتملك الأراضي.