الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

للمصريين في الخارج.. أخر موعد لتحويل حجز أراضي مشروع بيت الوطن

قسم الخدمات

​في استجابة سريعة لمطالب المصريين المقيمين في الخارج وتيسيرًا على الراغبين في الاستثمار العقاري بوطنهم الأم، أعلنت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قرار هام يقضي بمد فترة استقبال التحويلات البنكية لحجز مشروع بيت الوطن لتسجيلها كأرصدة للمواطنين، وذلك حتى موعد أقصاه 30 مايو 2026.

و​يأتي هذا القرار بمثابة "طوق نجاة" للراغبين في اللحاق بالمرحلة الحادية عشرة من مشروع "بيت الوطن"، حيث يمنحهم الوقت الكافي لتجاوز أي عقبات تقنية أو إدارية قد تواجه عمليات التحويل الدولي، مما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

​تفاصيل الطرح الجديد: 3600 قطعة أرض في انتظار المستفيدين

و​أشارت وزيرة الإسكان إلى أن المرحلة الـ 11 تعد من المراحل الاستراتيجية والمميزة، حيث تتضمن طرح (3600) قطعة أرض بمواقع جغرافية متميزة وتنافسية. وتتوزع هذه الأراضي على خارطة المدن الجديدة لتغطي كافة الاحتياجات، ومن أبرز المدن المشاركة:

​مدن القاهرة الكبرى: القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، 6 أكتوبر، العبور، الشروق، وبدر.

​المدن الساحلية: العلمين الجديدة، دمياط الجديدة، والمنصورة الجديدة.

​مدن الصعيد والدلتا: أسيوط الجديدة، المنيا الجديدة، سوهاج الجديدة، أسوان الجديدة، قنا الجديدة، والسادات.

​آلية التحويل وضوابط "أكواد الحجز"

​من جانبه، شدد الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان لقطاع المجتمعات العمرانية، على ضرورة الالتزام بالدقة في إجراءات التحويل البنكي لضمان تسجيل المبالغ في حسابات الحاجزين بشكل صحيح. 

وأكد على النقاط التالية:

​الكود المرجعي: يجب أن يتضمن التحويل البنكي أحد أكواد الحجز المتاحة حاليًا على الموقع الإلكتروني للمشروع (الكود المرجعي للحاجز).

​تحديث الموقع: سيستمر استقبال التحويلات كأرصدة لحين الانتهاء من تحديث الموقع بقطع الأراضي الجديدة، وبعد التحديث سيتم منح فترة إضافية لمن يرغب في زيادة رصيده قبل بدء استقبال التحويلات التي تمنح "أولوية التخصيص".

​الهدف من الرصيد: تسجيل التحويل كـ"رصيد" يسهل على الحاجز سرعة اختيار القطعة المطلوبة فور فتح باب الحجز الفعلي، مما يقلل من احتمالية ضياع الفرصة بسبب تأخر التحويلات البنكية الدولية.

​"بيت الوطن" جسر يربط المصريين بالخارج بوطنهم

و​منذ انطلاقه في عام 2012، استطاع مشروع "بيت الوطن" أن يحقق نجاحات قياسية، حيث أصبح الخيار الأول للمصريين بالخارج الراغبين في بناء مسكن خاص أو الاستثمار في الأراضي والوحدات السكنية. 

وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الطروحات يعكس حرص الدولة على تلبية احتياجات أبنائها في الخارج وتوفير بدائل سكنية متنوعة تناسب كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية، مع ضمان أعلى مستويات الجودة في التخطيط العمراني.

​وأهاب صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية بجميع الراغبين في الحجز سرعة إنهاء إجراءاتهم قبل موعد 30 مايو 2026، لضمان جاهزية أرصدتهم قبل انطلاق ماراثون التخصيص للمرحلة الحادية عشرة.

