بيت الوطن.. تفاصيل وخريطة مواقع الأراضي المطروحة للمصريين بالخارج

أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المرحلة الحادية عشرة من مشروع "بيت الوطن" المخصص للمصريين في الخارج، وهو المشروع الذي يُعد جسراً عقارياً واستثمارياً يربط أبناء الوطن بمبادرات التنمية العمرانية في مصر. 

وفي هذا السياق، أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، عن مد فترة استقبال التحويلات البنكية لتسجيلها كأرصدة حتى 30 مايو 2026، لإتاحة الفرصة للمواطنين لتجهيز مدخراتهم قبل بدء التنافس على المواقع المقترحة.

و​يتميز الطرح الجديد بضخامة وتنوع المعروض، حيث يضم (3600) قطعة أرض تم اختيارها بعناية لتلبي رغبات مختلف شرائح المصريين بالخارج، موزعة على نطاق جغرافي واسع يشمل أهم المدن الجديدة وأكثرها جذباً للاستثمار والسكن.

​خريطة توزيع الأراضي في المدن الجديدة

و​تشمل المرحلة الـ11 تنوعاً فريداً يغطي مختلف أقاليم الجمهورية، وتتوزع الأراضي على المدن التالية:

​1. مدن القاهرة الكبرى والمدن المحيطة:

تأتي على رأس القائمة مدينة القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر، وهي المدن التي تشهد طلباً مرتفعاً للغاية. كما يتضمن الطرح أراضٍ في مدن الشروق، العبور، بدر، و15 مايو، بالإضافة إلى المدن الجديدة الواعدة مثل العبور الجديدة، 6 أكتوبر الجديدة، وسفنكس الجديدة.

​2. المدن الساحلية والوجه البحري:

للباحثين عن السكن الساحلي أو الاستثمار في المناطق السياحية، يضم الطرح قطع أراضٍ في العلمين الجديدة، دمياط الجديدة، والمنصورة الجديدة، وهي مدن الجيل الرابع التي تتمتع بإطلالات مباشرة على البحر المتوسط وبنية تحتية عالمية. كما يتوافر الطرح في مدن برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، والسادات.

​3. مدن الصعيد والوجه القبلي:

وتأكيداً على تنمية صعيد مصر، يوفر المشروع فرصاً في أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، المنيا الجديدة، أسوان الجديدة، الفيوم الجديدة، وأخميم الجديدة، مما يتيح لأبناء هذه المحافظات المقيمين بالخارج فرصة تملك أراضٍ في مسقط رأسهم بمجتمعات عمرانية حديثة ومنظمة.

​ضوابط الحجز لضمان الأولوية

و​أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان لقطاع المجتمعات العمرانية، أن تحديد هذه المدن والمواقع المتميزة يأتي لاستيعاب أكبر عدد من الرغبات. وشدد على ضرورة التزام الحاجزين ببعض الضوابط الفنية لضمان حقوقهم:

الكود المرجعي: يجب أن يشتمل التحويل البنكي على "كود الحجز" المتاح حالياً على الموقع الإلكتروني الرسمي للمشروع.

تحديث الموقع: الوزارة تعمل حالياً على تحديث الموقع الإلكتروني بقطع الأراضي التفصيلية، وستُمنح فترة لاحقة بعد التحديث لزيادة الأرصدة البنكية لمن يرغب، قبل بدء مرحلة "أولوية التخصيص" التي تعتمد على أسبقية التحويل.

و​يُعد مشروع "بيت الوطن" منذ انطلاقه في 2012 قصة نجاح وطنية، حيث ساهم في توفير آلاف الوحدات والأراضي بأنماط متنوعة، ويأتي الطرح الجديد بـ 3600 قطعة أرض ليعزز هذا النجاح ويوفر للمصريين في الخارج خيارات سكنية فاخرة في أرقى أحياء المدن المصرية الجديدة.

