رسمياً قبل عيد الأضحى.. جدول صرف مرتبات مايو2026

مع اقتراب عيد الأضحى2026، ينتظر الموظفون والعاملون بالقطاع الإداري بالدولة ، موعد صرف مرتبات شهر مايو2026 ، وذلك بعد إعلان رسمي من وزارة المالية بـ تبكير مرتبات مايو، وهو ما جعل البحث يرتفع عن موعد الصرف بشكل تفصيلي بعد بيان المالية .

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2026

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية 100 مليار جنيه، موضحًا أن هذه الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه.

موعد صرف مرتبات مايو 2026

قررت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر مايو 2026 يوم 19 من كل شهر؛ للتيسير على العاملين بالدولة، لافتًا إلى أننا نسعى للتسهيل على المواطنين، وتعزيز قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية.

وأضاف الوزير، أنه تم التنسيق مع الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية للدولة للعمل على بدء إجراءات تبكير صرف متأخرات شهر مارس، وكذلك تقديم صرف مرتبات شهرى أبريل ومايو 2026.

جدول صرف مرتبات مايو

اليوم الأول 24 مايو.. صرف مرتبات وزارات الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين، والطرق والنقل.

اليوم الثاني 25 مايو.. صرف مرتبات التعليم العالي، العدل، والكهرباء، إلى جانب الهيئات المستقلة.

الأيام التالية.. تُخصص لبقية المديريات والجهات التي لم تصرف في اليومين الأولين





أماكن صرف مرتبات شهر مايو 2026



صرف مرتبات شهر مايو 2026 المقبل من خلال فروع البنوك.

-فيما تصرف مرتبات شهر مايو 2026 عبر فروع البريد المصرى المنتشرة على مستوى الجمهور.

- كما يمكن صرف مرتبات شهر مايو 2026 عبر ماكينات الصرف الآلى «ATM».

الفئات التي ستصرف مرتب شهر مايو 2026

العاملين بقطاع الأعمال العام

العاملين الخاضعين للموازنة العامة

العاملين بالجهات الحكومية التابعة الوزارات والمصالح التابعة و المستقلة

العاملين بالهيئات الخدمية

العاملين بوحدات الهيئات المحلية

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

من المقرر تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة للعام المالي 2026-2027.

وتبلغ قيمة الزيادة المقررة 1000 جنيه، ضمن خطة حكومية تستهدف تحسين دخول العاملين ومساندة المواطنين في مواجهة الأعباء الاقتصادية.