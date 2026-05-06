سعر سبيكة 5 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب اليوم

يتابع المواطنون يومياً أسعار الذهب في مصر ، وأسعار السبائك الذهب اليوم خاصة وأنها الأكثر إقبالاً من الذين يرغبون في استثمار المال في الذهب ، فيكون اختيار السبائك الذهب هو الاختيار الأول، خاصة وأنها متنوعة الأوزان والأحجام.

نستعرض لكم أسعار الذهب اليوم و سعر سبيكة 5 جرام عيار 24 وسعر سبيكة 10 جرام ..

أسعار السبائك الذهب اليوم في مصر

سعر سبيكة 5 جرامات: 39،825 جنيهًا

سعر سبيكة 10 جرامات: 79،650 جنيهًا

سعر سبيكة 20 جرامًا: 159،300 جنيهًا

سعر سبيكة 50 جرام: 398،250 جنيهاً

سعر سبيكة 100 جرام: 796،500 جنيهًا

سعر سبيكة 1 كيلو: 7،965،000 جنيه

أسعار السبائك الكبيرة

سبيكة 116.65 جرام (10 تولة) سجلت 925,501.10 جنيهًا.

سبيكة 250 جرامًا (ربع كيلو) بلغت 1,976,000 جنيه.

سبيكة 500 جرام (نصف كيلو) سجلت 3,950,750 جنيهًا.

بينما اقترب سعر سبيكة 1 كيلو من حاجز 8 ملايين جنيه.

أسعار السبائك الصغيرة

أسعار السبائك الصغيرة جاءت كالتالي:

سبيكة ربع جرام: 1،990 جنيهًا

سبيكة نصف جرام: 3،985 جنيهًا

سبيكة 1 جرام: 7،965 جنيهًا

سبيكة 2.5 جرام: 19،915 جنيهًا

ارتفاع سعر الذهب في مصر

أما على مستوى السوق المحلي، فقد انعكس هذا الصعود العالمي على أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 6 مايو 2026، لتسجل ارتفاعات ملحوظة بعد انخفاضات متتالية سجلها الذهب خلال الأيام الماضية، ووسط حالة من التذبذب في السوق المحلي وتأثره بحركة العرض والطلب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر عيار 24: 7886 جنيه

سعر عيار 21: 6900 جنيه

سعر عيار 18: 5914 جنيه

سعر الجنيه الذهب: 55200 جنيه

وهو من عيار 21 ويزن 8 جرام .

سعر الذهب عالمياً

وعلى الصعيد العالمي، قفزت أسعار الذهب اليوم بأكثر من اثنين بالمئة، بعد أن ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، الأمر الذي أدى إلى تراجع الدولار وأسعار النفط، في حين انحسرت مخاوف التضخم بعض الشيء.

لماذا يفضل المستثمرون السبائك؟

السر وراء الإقبال الكبير على السبائك دون المشغولات الذهبية يكمن في كلمة واحدة وهي المصنعية، ففي حين تستهلك المشغولات الذهبية جزءًا من قيمة الذهب في تكاليف التصنيع والعمالة التي لا تُسترد عند البيع، تتميز السبائك بمصنعية منخفضة مقارنة بها.

ويعتقد البعض أن السبائك معفاة من المصنعية، والحقيقة أنها تخضع لمصنعية لكنها أقل بكثير من المشغولات، حيث تتراوح في الغالب ما بين 50 إلى 90 جنيهًا للجرام، بينما قد تبدأ مصنعية المشغولات من 150 جنيهًا وتصل إلى 300 جنيه للجرام.