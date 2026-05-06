قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: توجيهات رئاسية بتغطية الاحتياجات من السلع الاستراتيجية لمدد كافية
رئيس الوزراء: نعمل على رفع إنتاجية البترول والغاز في مصر
رئيس الوزراء: المشهد السياسي في المنطقة متأرجح بين التهدئة والتصعيد
دليل شامل لفهم مشروع قانون الأسرة الجديد.. من الخطبة حتى الحضانة
رئيس الوزراء يوجه بضرورة التزام جميع الوزارات بإجراءات الترشيد الحكومي
أشرف زكي ولميس الحديدي وممدوح عباس يصلون لتوديع هاني شاكر
وزير الدفاع خلال لقائه بمقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية: تأمين حدود مصر مهمة لا تهاون فيها.. ونعمل بأقصى درجات اليقظة
أم تستغيث بوزير التعليم: امتحانات شهر أبريل "جت من كتاب خارجي" والإدارة خالفت التعليمات
وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها
بالحجز.. موعد التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026 سكن لكل المصريين 9
وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر
تأهل لـ الكونفدرالية.. 3 ألقاب محلية وإنجازات تاريخية لـ سيراميكا كليوباترا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قفزة في أسعار الذهب عالميا.. وهذا سعر عيار 21 في مصر

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً اليوم الأربعاء
ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً اليوم الأربعاء
رانيا أيمن

شهدت أسعار الذهب تحركات قوية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث سجلت أسعار الذهب قفزة قياسية عالمياً تجاوزت حاجز الـ 2%، وهو ما انعكس بدوره على السوق المحلي في مصر الذي سجل ارتفاعاً ملحوظاً ليعوض جزءاً من خسائره التي تكبدها مطلع الأسبوع.

الذهب عالمياً 

وعلى الصعيد العالمي، قفزت أسعار الذهب اليوم بأكثر من اثنين بالمئة، بعد أن ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، الأمر الذي أدى إلى تراجع الدولار وأسعار النفط، في حين انحسرت مخاوف التضخم بعض الشيء. 

الذهب يقفز وسط ضعف الدولار وآمال السلام بين واشنطن وطهران

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.4 بالمئة إلى 4667.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0632 بتوقيت جرينتش، لتسجل أعلى مستوياتها منذ 28 أبريل. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 2.4 بالمئة إلى 4678.20 دولار للأوقية.

وقال كيلفن وونج، محلل السوق الأول في أواندا إن الذهب ارتفع "مع تراجع أسعار النفط بسبب انخفاض علاوة المخاطر الجيوسياسية، بعد ​أن أكدت الولايات المتحدة أن وقف إطلاق النار الهش المستمر بين إيران ​لا يزال ساريا، رغم مناوشات في بداية هذا الأسبوع، وفقاً ل رويترز.

أسعار الذهب في مصر اليوم

ارتفاع سعر الذهب في مصر

أما على مستوى السوق المحلي، فقد انعكس هذا الصعود العالمي على أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 6 مايو 2026، لتسجل ارتفاعات ملحوظة بعد انخفاضات متتالية سجلها الذهب خلال الأيام الماضية، ووسط حالة من التذبذب في السوق المحلي وتأثره بحركة العرض والطلب.

وارتفع سعر الذهب اليوم، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 6959.75 جنيه، 

فيما بلغ سعر عيار 24 نحو 7954.00 جنيه، 

في حين وصل سعر عيار 18 إلى 5965.50 جنيه. 

كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 55678.00 جنيه، وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 247397.05 جنيه. 

وتأتي هذه التحركات في محاولة من السوق المحلي لتعويض جزء من الخسائر التي سجلها مطلع الأسبوع، تزامناً مع القفزة التي تشهدها أسعار الذهب العالمية حالياً.

سعر الذهب اليوم ارتفاع سعر الذهب سعر عيار ٢١ اليوم سعر الأوقية اليوم ارتفاع سعر الذهب العالمي الذهب والدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميلوني

بعد انتشار صور «غرفة النوم».. «ميلوني» تحذِّر من كارثة رقمية تهدّد الجميع

إمام عاشور

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات

فتحي سند

بعد الفوز علي سموحة.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة فماذا حدث؟

النجم هاني شاكر

قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة

د. شوقي علام

هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب المشاكل العائلية؟ المفتي السابق يجيب

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة

الطواف حول الكعبة

لماذا نطوف حول الكعبة عكس عقارب الساعة؟.. اعرف الحكمة

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الأربعاء

تحركات جديدة في سعر الدولار صباح اليوم.. إلى أين وصل الآن؟

ترشيحاتنا

فيلم اوراق التاروت

انتهاء أزمة فيلم أوراق التاروت مع الرقابة

رامي صبري

رامي صبري وهشام عباس ومصطفى كامل يصلون لتوديع جثمان هاني شاكر.. صور

ريدلى سكوت

ريدلي سكوت: The Dog Stars قد يكون أفضل فيلم في مسيرتي

بالصور

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية
وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية
وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية
وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية
وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

5 أعراض تظهر في الصباح قد تكشف إصابتك بـ السكر

5 أعراض تظهر في الصباح قد تكشف إصابتك بـ السكر
5 أعراض تظهر في الصباح قد تكشف إصابتك بـ السكر
5 أعراض تظهر في الصباح قد تكشف إصابتك بـ السكر

مش هتصدق تأثيره .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد