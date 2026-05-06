قفزة في أسعار الذهب عالميا.. وهذا سعر عيار 21 في مصر

شهدت أسعار الذهب تحركات قوية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث سجلت أسعار الذهب قفزة قياسية عالمياً تجاوزت حاجز الـ 2%، وهو ما انعكس بدوره على السوق المحلي في مصر الذي سجل ارتفاعاً ملحوظاً ليعوض جزءاً من خسائره التي تكبدها مطلع الأسبوع.

الذهب عالمياً

وعلى الصعيد العالمي، قفزت أسعار الذهب اليوم بأكثر من اثنين بالمئة، بعد أن ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، الأمر الذي أدى إلى تراجع الدولار وأسعار النفط، في حين انحسرت مخاوف التضخم بعض الشيء.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.4 بالمئة إلى 4667.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0632 بتوقيت جرينتش، لتسجل أعلى مستوياتها منذ 28 أبريل. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 2.4 بالمئة إلى 4678.20 دولار للأوقية.

وقال كيلفن وونج، محلل السوق الأول في أواندا إن الذهب ارتفع "مع تراجع أسعار النفط بسبب انخفاض علاوة المخاطر الجيوسياسية، بعد ​أن أكدت الولايات المتحدة أن وقف إطلاق النار الهش المستمر بين إيران ​لا يزال ساريا، رغم مناوشات في بداية هذا الأسبوع، وفقاً ل رويترز.

ارتفاع سعر الذهب في مصر

أما على مستوى السوق المحلي، فقد انعكس هذا الصعود العالمي على أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 6 مايو 2026، لتسجل ارتفاعات ملحوظة بعد انخفاضات متتالية سجلها الذهب خلال الأيام الماضية، ووسط حالة من التذبذب في السوق المحلي وتأثره بحركة العرض والطلب.

وارتفع سعر الذهب اليوم، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 6959.75 جنيه،

فيما بلغ سعر عيار 24 نحو 7954.00 جنيه،

في حين وصل سعر عيار 18 إلى 5965.50 جنيه.

كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 55678.00 جنيه، وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 247397.05 جنيه.

وتأتي هذه التحركات في محاولة من السوق المحلي لتعويض جزء من الخسائر التي سجلها مطلع الأسبوع، تزامناً مع القفزة التي تشهدها أسعار الذهب العالمية حالياً.