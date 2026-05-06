بعد الانخفاض.. الذهب يرتفع من جديد اليوم ويعوض خسائره

ارتفعت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 6 مايو 2026، لتسجل ارتفاعات ملحوظة بعد انخفاضات متتالية سجلها الذهب خلال الأيام الماضية، ووسط حالة من التذبذب في السوق المحلي وتأثره بحركة العرض والطلب.

ويأتي هذا الارتفاع في اسعار الذهب في مصر تزامناً مع ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء.

وبمقارنة أسعار اليوم ببداية الأسبوع، يتضح أن الذهب سجل تراجعًا ملحوظًا رغم بعض الارتفاعات المؤقتة:

وسجل الذهب عيار 21 في بداية الأسبوع الجاري وتحديداً يوم السبت 2 مايو، نحو 6950.12 جنيه، قبل أن يرتفع بشكل طفيف يوم الأحد إلى 6944.88 جنيه، ثم بدأ في التراجع يوم الاثنين ليسجل 6880.12 جنيه، واستمر الهبوط يوم الثلاثاء عند 6885.38 جنيه، قبل أن يعاود الارتفاع نسبيًا اليوم إلى 6959.75 جنيه، لكنه لا يزال أقل من بعض مستويات بداية الأسبوع.

أما عيار 24، فقد سجل نحو 7943.00 جنيه يوم السبت، وارتفع الأحد إلى 7937.00 جنيه، ثم تراجع الاثنين إلى 7863.00 جنيه، واستقر الثلاثاء عند 7869.00 جنيه، قبل أن يقفز اليوم إلى 7954.00 جنيه، في محاولة لتعويض جزء من خسائره.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7954.00 جنيه.

وبلغ سعر الذهب عيار 22 نحو 7291.00 جنيه.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 6959.75 جنيه.

أما سعر الذهب عيار 18 فسجل 5965.50 جنيه.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 247397.05 جنيه.

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 55678.00 جنيه.