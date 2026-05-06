خدمات

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين عبر الرابط.. 4 شروط

رشا عوني

يترقب المواطنون فتح خدمة إضافة المواليد على بطاقة التموين، حيث تتاح هذه الخدمة للفئات الأولى بالدعم والتي حددتها وزارة التموين ، وذلك بحد أقصى 4 أفراد على البطاقة التموينية، وكما أعلنت الوزارة عن شروط إضافة الزوجة والأبناء على بطاقة التموين عبر موقع مصر الرقمية . 

موعد اضافة مواليد التموين


وأكدت الوزارة، في تصريحات سابقة، أن الخدمة لم تُفتح بشكل عام حتى الآن، وأنها ستتاح قريبًا عبر بوابة مصر الرقمية وفق ضوابط محددة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

4 أفراد على البطاقة بحد أقصى

تم الإعلان عن مجموعة من الضوابط الجديدة التي تنظم عملية إضافة الأفراد على بطاقة التموين خلال عام 2026، حيث شددت التعليمات على ألا يتجاوز عدد أفراد البطاقة 4 أفراد كحد أقصى، يشمل الزوج والزوجة وطفلين، مع السماح بإضافة فرد رابع فقط؛ في حالات الأسر الأكثر احتياجًا وفقًا لمعايير محددة.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2026

أوضحت وزارة التموين أن إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026 تقتصر على عدد من “الفئات الأولى بالرعاية”، والتي تشمل “مستحقي معاش تكافل وكرامة - حاملي كارت الخدمات المتكاملة - مستحقي معاش التضامن الاجتماعي”، كما تشمل الفئات “أبناء الشهداء - زوجة الشهيد” إلى جانب “أبناء الأسر البديلة”.

وأكدت الوزارة أن هذه الفئات يمكنها الاستفادة من الخدمة فور إتاحتها رسميًا عبر المنصة الإلكترونية.

 

رابط اضافه طفل للبطاقه التموينيه

 

يبحث المواطنون عن رابط اضافة طفل للبطاقة التموينية خاصة مع اقتراب إتاحة هذه الخدمة عبر موقع مصر الرقمية قريباً، حيث يتمكن المستحقون للدعم التمويني، إضافة المواليد على بطاقة التموين2026 من خلال هذا الرابـــــــــــط 

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

- صورة بطاقة التموين.

- صورة بطاقة الرقم القومى لرب الأسرة.

- تقديم رقم الهاتف ويشترط أن يكون مسجل باسم رب الأسرة.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادات الميلاد للأفراد المسجلة على بطاقة التموين.

- فى حالة استشهاد الوالد، إحضار مستند يثبت ذلك.

- صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادات الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- صورة من كارت الخدمات المتكاملة، أو كارت معاش التضامن الاجتماعى، أو كارت معاش تكافل وكرامة

شروط إضافة المواليد على التموين


الشروط الأساسية لضم الزوجة أو الأبناء:

- أن يكون مقدّم الطلب هو رب الأسرة وصاحب البطاقة.

- ألا يكون من الفئات غير المستحقة للدعم.

- عدم تسجيل أفراد متوفين.

- عدم ضم رب أسرة مسجل على بطاقة أخرى.


خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين


- التسجيل على بوابة مصر الرقمية من خلال هذاالرابـــــط، (ستتاح خدمة إضافة الأبناء غير المقيدين قريبا، وفقًا للبوابة ).

- اختيار خدمات التموين.

- الضغط على «إضافة أفراد أسرتى غير المقيدين فى بطاقة التموين».

- كتابة الاسم الأول للأم.

- ادخال اسم المولود الذى ترغب فى إضافته، على أن يكون الإسم رباعيا.

- ادخال الرقم القومى الموجود بشهادة الميلاد، لـإضافة المواليد على بطاقة التموين.

- كتابة صلة قرابة المولود.

- اختيار «ضم الأبناء».

- الضغط على أيقونة «إضافة».

