فرصة أخيرة| إعادة فتح باب تظلمات سكن لكل المصريين 7.. تعرف على الموعد النهائي

في استجابة سريعة لمطالب المواطنين، أعلنت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إعادة فتح باب تلقي طلبات التظلم للمتقدمين ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7”.

وتأتي هذه الخطوة لتمكين المتقدمين للحجز من استيفاء أوراقها وضمان الحصول على وحدات سكنية ملائمة ضمن المشروع القومي الضخم.

جدول زمني محدد وفئات مستهدفة

وحددت الوزارة فترة زمنية وجيزة لتلقي الطلبات، تبدأ من 11 مايو 2026 وتستمر حتى 18 مايو 2026.

وتستهدف هذه المهلة الفئات التالية:

المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط ممن لم يسبق لهم التقدم بطلب تظلم.

أصحاب طلبات التظلم القائمة التي لم يستكمل أصحابها الإجراءات المطلوبة سابقاً.

استجابة حكومية مرنة

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قرار إعادة فتح الباب جاء نتيجة رصد الوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي لطلبات عديدة من المواطنين الراغبين في فرصة ثانية لتصحيح أوضاعهم.

وأوضحت أن الوزارة حريصة على منح فرص متعددة للمتقدمين بما يضمن وصول الوحدات لمستحقيها.

كفاءة في الأداء ومهلة نهائية

من جانبها، كشفت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن كواليس العمل داخل الصندوق، مشيرة إلى النقاط التالية:

نجح الصندوق في الرد على كافة التظلمات السابقة بحلول5 مايو 2026 في وقت قياسي. الشفافية: يهدف الرد السريع إلى توضيح الموقف النهائي لكل عميل لتمكينه من اتخاذ الخطوات التالية.

التحذير الأخير: شددت عبد الحميد على أن هذه المهلة (من 11 إلى 18 مايو) هي مهلة نهائية، ولن يتم فتح باب التظلمات مرة أخرى بعد انقضائها.

رسالة للمواطنين

وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي الدولة المستمر لتذليل العقبات أمام المتقدمين للمشاريع السكنية. ويهيب صندوق الإسكان الاجتماعي بالمواطنين المعنيين سرعة الدخول عبر المنصات الرسمية وتقديم تظلماتهم قبل انتهاء الموعد المحدد لضمان عدم ضياع فرصتهم في الحصول على الوحدة السكنية.