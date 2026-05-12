الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تجربة أم تعميم؟.. موعد وتفاصيل خطة التحول للدعم النقدي

تتسارع الخطى داخل أروقة الحكومة لحسم ملف "التحول للدعم النقدي"، وهو الملف الذي يعد حجر الزاوية في خطة إصلاح منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين، مع تقليل الفاقد والهدر المرتبط بالدعم العيني الحالي.

الموعد المرتقب لبدء التنفيذ

ووفقاً للتصريحات الحكومية وجلسات الحوار الوطني، من المتوقع أن يبدأ التطبيق التجريبي لمنظومة الدعم النقدي مع بداية العام المالي الجديد 2027/2026، على أن يتم ذلك وفق جدول زمني مرحلي يضمن استقرار السوق وعدم حدوث فجوات تضخمية مفاجئة.

ملامح المنظومة الجديدة

وتعتمد الرؤية المقترحة للتحول على عدة محاور رئيسية:

  • صرف مبالغ مالية مباشرة: استبدال السلع التموينية والخبز المدعم بمبالغ نقدية تُحول شهرياً على البطاقات الذكية للمستحقين
  • المرونة في الاستهلاك: منح الأسرة حرية اختيار السلع التي تحتاجها من أي منفذ بيع، بدلاً من الارتباط بسلع محددة
  • الرقابة الرقمية: تعظيم الاستفادة من قاعدة البيانات الموحدة لضمان استبعاد غير المستحقين وضم الفئات الأكثر احتياجاً

الحوار الوطني وحماية محدودي الدخل

وأكدت الحكومة أن التحول لن يتم بشكل مفاجئ، بل سيخضع لعدة ضوابط:

  1. المناقشة المجتمعية: الملف مطروح بقوة على طاولة الحوار الوطني للوصول إلى أنسب صيغة تضمن عدم تأثر القوة الشرائية للمواطن.
  2. ربط الدعم بمعدلات التضخم: وجود مقترحات لمراجعة قيمة الدعم النقدي دورياً ليتناسب مع تغير الأسعار العالمي والمحلي.
  3. التطبيق التدريبي: البدء بمحافظات محددة كنموذج أولي (Pilot Project) لقياس النتائج ومعالجة أي ثغرات فنية قبل التعميم الشامل.

الأهداف الاستراتيجية

وتهدف الدولة من هذه الخطوة إلى القضاء على ظاهرة "تسرب الدعم"، حيث تشير التقديرات إلى أن الدعم النقدي يقلل من تلاعب بعض الوسطاء في منظومة السلع والخبز، كما يوفر مبالغ مالية ضخمة للموازنة العامة يمكن إعادة استثمارها في تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية لنفس الفئات المستهدفة.

وكان أعلن د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن بدء دراسة الخطوات التنفيذية للتحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي.

ورجح رئيس مجلس الوزراء البدء في التطبيق الأولي مع انطلاق العام المالي المقبل (يوليو 2026).

نقاشات داخل أروقة الحوار الوطني

و​أكد رئيس الوزراء أن هذا الملف يخضع لنقاشات موسعة داخل أروقة "الحوار الوطني" لضمان صياغة منظومة تخدم المواطن البسيط في المقام الأول.

وأوضح د. مصطفى مدبولي أن الانتقال لن يكون فجائياً، بل سيعتمد على عدة محاور:

​التطبيق التجريبي: البدء ببعض المناطق الجغرافية أو فئات محددة لتقييم التجربة قبل التعميم الشامل

​المرونة السعرية: وضع آليات تضمن استجابة قيمة الدعم النقدي لمعدلات التضخم وتغيرات الأسعار عالمياً ومحلياً

​تحديث البيانات: تنقية قواعد بيانات المستحقين لضمان عدم استبعاد أي فئة مستحقة خلال عملية التحول.

تهديد مباشر للملاحة.. الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع مصر

فاصل ولم يعد.. إلغاء حلقة إبراهيم سعيد مع فايق بشكل مفاجئ دون توضيح

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

بعد الـ2 جنيه.. حقيقة إصدار الحكومة 10 و5 جنيهات معدنية

كله كذب ارحمونا.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يحسم الجدل حول وصايا والده

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

وول ستريت جورنال: الإمارات شنت هجمات على إيران سرا

تعديل اضطراري في طاقم حكام مباراة فاركو ومودرن سبورت

زلزال فني في كوراساو.. استقالة مفاجئة للمدرب فريد روتن قبل المونديال بشهر

قبل لقاء الهلال.. أول لقب يغازل كريستيانو رونالدو في السعودية

بـ كب جريء.. هند عبد الحليم تثير الجدل بإطلالة صيفية

لاختصار الطريق.. القبض على سائق ميكروباص سار عكس الإتجاه في الجيزة

سمح لشخص بالجلوس خارج نافذة السيارة..ضبط متهم بأداء حركات استعراضية في دمياط

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

