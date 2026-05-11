الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فرصة لعشاق التاريخ.. فتح متاحف مصر مجانا في هذا اليوم

في بشرى سارة لكل عشاق التاريخ وعائلاتهم بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، قررت وزارة السياحة والآثار فتح أبواب كنوز مصر بالمجان للمواطنين، في خطوة تعكس الفخر بالهوية والنجاحات الدولية غير المسبوقة التي تحققها الآثار المصرية مؤخراً.

​اليوم العالمي للمتاحف

ويأتي ذلك ​في لفتة تعزز الانتماء وتدعو الجميع لاستكشاف عبقرية الأجداد، حيث أعلن وزير السياحة والآثار عن فتح المتاحف الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار مجانًا للزوار المصريين يوم 18 مايو الجاري.

​خريطة الزيارة: أين تذهب؟

و​بينما تفتح معظم المتاحف أبوابها للاحتفال، هناك استثناءات بسيطة للمواقع الكبرى التي تشهد إقبالاً كثيفاً أو تتبع بروتوكولات إدارة خاصة، وهي:

  1. ​المتحف المصري بالتحرير
  2. ​المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط
  3. ​المتحف المصري الكبير

​فيما عدا ذلك، هي فرصة ذهبية لزيارة متاحف الفن الإسلامي، القبطي، والمتاحف الإقليمية في مختلف المحافظات لقضاء يوم عائلي وسط عبق التاريخ.

​القوة الناعمة: الآثار المصرية "تغزو" العالم

و​لم تتوقف عظمة التاريخ مصري عند حدود الداخل، بل كشف عن نجاحات "مرعبة" (بالمعنى الإيجابي) للمعارض الخارجية التي تجوب العالم حالياً. 

فلقد تحولت متاحف لندن، روما، وهونج كونج إلى مراكز جذب لآلاف الزوار الذين اصطفوا في طوابير طويلة لمشاهدة عظمة الحضارة المصرية.

مؤشر النجاح: هذه المعارض لا تروج للسياحة فحسب، بل تحقق إيرادات ضخمة تساهم في عمليات الترميم والتطوير داخل مصر.

المحطة القادمة: كنوز "النيل الغارقة" في أمريكا

ف​استمراراً لهذا النجاح الدولي، أعلنت الوزارة عن تجهيز معرض جديد يضم الآثار المغمورة بالمياه ليبدأ رحلته في الولايات المتحدة الأمريكية العام المقبل. 

وهذا النوع من المعارض يحظى بشغف عالمي خاص، كونه يروي قصصاً مثيرة عن مدن مفقودة استعادها المصريون من قاع البحر.

​أرقام تدعو للفخر

و​تشهد إيرادات قطاع الآثار زيادة مستمرة، مما يعكس تحسن إدارة الموارد السياحية واستغلال "التريند" العالمي المرتبط بمصر. فنحن أمام مشهد يتكامل فيه الحفاظ على التراث مع العائد الاقتصادي، مما يجعلنا نقف فخورين بحضارة لا تكتفي بكونها "ماضياً"، بل هي محرك أساسي لمستقبل مشرق.

