قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غيبوبة ووفيات.. شهادات صادمة لأسر مرضى تركوا العلاج بسبب "الطيبات"
ترامب: سنستولي على اليورانيوم الإيراني ونراقبهم من الفضاء
بعد إحراجه.. وزير الزراعة يشكر دكتور البحوث الزراعية بالبحيرة : تعالى جنبى احسن يفتكروا حاجة
ترتيب المجموعة الأولى في الدوري المصري قبل الجولة الأخيرة
ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: الرفق بالقوارير صمام أمان لاستقرار المجتمعات
مدبولي يتفقد مصنعا للأعمدة الهيكلية والحديد بأكتوبر ويؤكد دعم الدولة للصناعة وتوطين التكنولوجيا
بالقانون.. الحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الغش وتسريب امتحانات الثانوية العامة
إصابة وجرح بالوجه.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة البحيرة
قوات الإحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة جنوب سوريا
رئيس الوزراء يجري بجولة موسعة لافتتاح وتفقد عدد من المصانع بالمنوفية
3.8 مليار دولار.. نتنياهو يثير الجدل بتصريح حول تقليل اعتماد إسرائيل على دعم أمريكا
وظائف شاغرة في شركة الكهرباء.. الشروط وطريقة التقديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تردد قنوات أون سبورت الجديد وطريقة التثبيت على الريسيفر

تردد قنوات أون سبورت
تردد قنوات أون سبورت
رشا عوني

ارتفعت عمليات البحث عن تردد قناة أون سبورت الجديد لمتابعة مبارايات الدوري المصري، وذلك بعد إعلان شبكة قنوات أون إيقافالعمل بالترددات القديمة بشكل رسمي اعتبارًا من 30 أبريل الماضي، والتحول إلى بيانات بثجديدة على القمر الصناعي نايل سات، لذا نستعرض لكم تردد قناة أون سبورت الجديد و طريقة تثبيتها على الريسيفر..
 

تعتبر شبكة ON Sport من أكثر القنوات الرياضية مشاهدة في الوطن العربي، لما تقدمه من تغطية مباشرة لمباريات الدوري المصري وبرامج تحليلية على مدار الساعة.

تردد قناة أون سبورت 1 الجديد 2026

تقدم قناة ON Sport 1 تغطية شاملة لمباريات الدوري المصري بالإضافة إلى برامج تحليليةمتنوعة.

  • التردد 11977
  • القمر الصناعي: نايل سات
  • معدل الترميز: 27500
  • الاستقطاب: رأسي
  • الجودة: HD

تردد قناة أون سبورت بلس 2026

تتميز قناة أون سبورت بلس بتغطية مميزة للفعاليات الرياضية المختلفة، وتستخدم نفسبيانات تردد أون سبورت 1 لتسهيل عملية الضبط.

  • التردد: 11977
  • القمر الصناعي: نايل سات
  • معدل الترميز: 27500
  • الاستقطاب: رأسي
  • الجودة: HD

تردد قناة أون سبورت ماكس ON Sport Max

تبحث شريحة كبيرة من المشاهدين عن تردد قناة 

On Sport Maxلمتابعة المباريات والبرامج الرياضية الحصرية.

التردد: 11977

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

 

طريقة تثبيت قنوات أون سبورت على الرسيفر

يمكن تنزيل قنوات أون سبورت بسهولة عبر الخطوات التالية.

  • الدخول إلى قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال
  • اختيارالتركيبأوإضافة تردد جديد
  • إدخال بيانات التردد بشكل صحيح
  • الضغط علىبحثثم حفظ القنوات الجديدة
     

كيفية تنزيل قنوات أون سبورت الجديدة على الرسيفر

لإضافة القناة يدويًا، اتبع الخطوات التالية بدقة:

1- الدخول إلى قائمة الإعدادات

اضغط على زر Menu في جهاز التحكم الخاص بالرسيفر.

2- اختيار التركيب أو Installation

ثم الدخول إلى إعدادات الترددات أو TP List.

3- إضافة تردد جديد

قم باختيارإضافة ترددأو Add Frequency.

4- إدخال بيانات التردد

أدخل التردد 11861 مع الاستقطاب الرأسي ومعدل الترميز 27500.

5- بدء البحث

اضغط على زر البحث أو Scan وانتظر حتى انتهاء البحث.

6- حفظ القنوات

بعد ظهور القنوات، قم بالضغط على حفظ أو Save.

ستظهر قنوات ON Sport ضمن قائمة القنوات الرياضية لديك.

الفرق بين ON Sport 1 وON Sport 2 وON Sport MAX

لكل قناة دور محدد داخل الشبكة:

ON Sport 1: القناة الأساسية لنقل المباريات الكبرى

ON Sport 2: قناة إضافية للمباريات المتزامنة

ON Sport MAX: قناة داعمة لتوسيع البث وتغطية جميع اللقاءات

تردد قنوات اون سبورت الجديدة مبارايات اليوم الدوري المصري تردد قناة اون سبورت تردد قناة اون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

اتحاد الكرة

‎زيادة عدد الأندية بدوري أبطال أفريقيا.. اتحاد الكرة ينهي حالة الجدل

الزمالك و اتحاد العاصمه

هل تعرض الزمالك للظلم أمام اتحاد العاصمة؟.. 4 خبراء أجانب يحسمون الجدل

سبب نزول آية الكرسي

ما هو سبب نزول آية الكرسي؟.. قصة عجيبة

كانت بتهرب من الضرب فسقطت من البلكونة.. ضبط المتهم في التسبب بإصابة زوجته بعد سقوطها من مرتفع ببورسعيد

كانت بتهرب من الضرب.. ضبط الزوج المتسبب في سقوط زوجته من البلكونة ببورسعيد

ييس توروب

خرج من حالة الصمت.. كواليس غضب توروب في الأهلي

ترشيحاتنا

نقابة المهندسين تودع بعثة الحج

وسط أجواء إيمانية.. نقابة المهندسين تودع بعثة حجاجها إلى الأراضي المقدسة

المونوريل

مصادر : مد ساعات تشغيل مونوريل شرق النيل حتى منتصف الليل خلال أسابيع

البابا لاون

بابا الفاتيكان يحذر من الانقسام ويصلي من أجل ضحايا العنف بالساحل

بالصور

بالأحمر النارى.. طارق العريان وزوجته يتبادلان الرومانسية فى آخر ظهور لهما

بالاحمر النارى.. زوجة طارق العريان يتبدلان الرومانسة فى اخر ظهور لهما
بالاحمر النارى.. زوجة طارق العريان يتبدلان الرومانسة فى اخر ظهور لهما
بالاحمر النارى.. زوجة طارق العريان يتبدلان الرومانسة فى اخر ظهور لهما

بـ البوركينى.. زوجة إمام عاشور تنشر صورة عائلية من أحدث ظهور

بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية
بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية
بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية

جرأة و جمال.. دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى

جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى
جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى
جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن

طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد