تردد قنوات أون سبورت الجديد وطريقة التثبيت على الريسيفر

ارتفعت عمليات البحث عن تردد قناة أون سبورت الجديد لمتابعة مبارايات الدوري المصري، وذلك بعد إعلان شبكة قنوات أون إيقافالعمل بالترددات القديمة بشكل رسمي اعتبارًا من 30 أبريل الماضي، والتحول إلى بيانات بثجديدة على القمر الصناعي نايل سات، لذا نستعرض لكم تردد قناة أون سبورت الجديد و طريقة تثبيتها على الريسيفر..



تعتبر شبكة ON Sport من أكثر القنوات الرياضية مشاهدة في الوطن العربي، لما تقدمه من تغطية مباشرة لمباريات الدوري المصري وبرامج تحليلية على مدار الساعة.

تردد قناة أون سبورت 1 الجديد 2026

تقدم قناة ON Sport 1 تغطية شاملة لمباريات الدوري المصري بالإضافة إلى برامج تحليليةمتنوعة.

التردد 11977

11977 القمر الصناعي : نايل سات

: معدل الترميز : 27500

: 27500 الاستقطاب : رأسي

: الجودة: HD

تردد قناة أون سبورت بلس 2026

تتميز قناة أون سبورت بلس بتغطية مميزة للفعاليات الرياضية المختلفة، وتستخدم نفسبيانات تردد أون سبورت 1 لتسهيل عملية الضبط.

التردد : 11977

: 11977 القمر الصناعي : نايل سات

: معدل الترميز : 27500

: 27500 الاستقطاب : رأسي

: الجودة: HD

تردد قناة أون سبورت ماكس ON Sport Max

تبحث شريحة كبيرة من المشاهدين عن تردد قناة

On Sport Maxلمتابعة المباريات والبرامج الرياضية الحصرية.

التردد: 11977

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

طريقة تثبيت قنوات أون سبورت على الرسيفر

يمكن تنزيل قنوات أون سبورت بسهولة عبر الخطوات التالية.

كيفية تنزيل قنوات أون سبورت الجديدة على الرسيفر

لإضافة القناة يدويًا، اتبع الخطوات التالية بدقة:

1- الدخول إلى قائمة الإعدادات

اضغط على زر Menu في جهاز التحكم الخاص بالرسيفر.

2- اختيار التركيب أو Installation

ثم الدخول إلى إعدادات الترددات أو TP List.

3- إضافة تردد جديد

قم باختيار “إضافة تردد” أو Add Frequency.

4- إدخال بيانات التردد

أدخل التردد 11861 مع الاستقطاب الرأسي ومعدل الترميز 27500.

5- بدء البحث

اضغط على زر البحث أو Scan وانتظر حتى انتهاء البحث.

6- حفظ القنوات

بعد ظهور القنوات، قم بالضغط على حفظ أو Save.

ستظهر قنوات ON Sport ضمن قائمة القنوات الرياضية لديك.

الفرق بين ON Sport 1 وON Sport 2 وON Sport MAX

لكل قناة دور محدد داخل الشبكة:

ON Sport 1: القناة الأساسية لنقل المباريات الكبرى

ON Sport 2: قناة إضافية للمباريات المتزامنة

ON Sport MAX: قناة داعمة لتوسيع البث وتغطية جميع اللقاءات