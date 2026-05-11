الدوري يشتعل.. مواعيد الجولة العاشرة فى مجموعة الهبوط والقناة الناقلة

اشتعلت المنافسة في مجموعة الهبوط ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز قبل انطلاق الجولة العاشرة مساء غد الثلاثاء.

وتقام منافسات الجولة العاشرة في مجموعة الهبوط بالدوري الممتاز على مدار يومي الثلاثاء 12 مايو الحالي والأربعاء 13 من الشهر ذاته حيث تشهد المنافسات مواجهات حاسمة بين 14 فريقًا يتسابقون لتأمين البقاء بين كبار المسابقةوالهروب من شبح الهبوط.

وتشهد منافسات بطولة الدوري الممتاز هبوط أربعة فرق إلى دوري المحترفين بينما ستحتفظ بقية الفرق بمقاعدها في الدوري الممتاز.

وجاءت مواعيد الجولة العاشرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز على النحو التالي:

الثلاثاء 12 مايو

تنطلق مباراة وادي دجلة ضد الإسماعيلي في الخامسة مساءً على استاد السلام.

يستضيف الجونة فريق كهرباء الإسماعيلية في نفس التوقيت على استاد خالد بشارة.

أما فاركو فيواجه مودرن سبورت على استاد برج العرب، أيضًا في تمام الخامسة مساءً.

الأربعاء 13 مايو

في اليوم التالي، تقام مباراة حرس الحدود أمام المقاولون العرب في الخامسة مساءً على استاد حرس الحدود.

على استاد القاهرة الدولي، يلتقي زد مع غزل المحلة في موعد الخامسة مساءً.

أما الاتحاد السكندري فيستضيف طلائع الجيش على استاد الإسكندرية بحلول الثامنة مساءً.

البنك الأهلي يلتقي مع بتروجت على استاد هيئة قناة السويس في نفس توقيت المباراة الأخيرة.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت أحداث مباريات مجموعة الهبوط ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز بشكل حصري.