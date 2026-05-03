ترتيب مجموعة الهبوط في الدوري المصري قبل مباريات اليوم

تتواصل منافسات مجموعة الهبوط في الدوري المصري الممتاز، حيث يتصدر فريق وادي دجلة جدول الترتيب قبل انطلاق مباريات الجولة الثامنة، وسط صراع قوي بين الأندية للهروب من مراكز الهبوط.

وادي دجلة في الصدارة وسباق مشتعل في القاع

يحتل وادي دجلة الصدارة برصيد 44 نقطة، ليصبح أول فريق يضمن بشكل كبير البقاء في الدوري الممتاز، بينما تشتعل المنافسة في المراكز المتأخرة مع اقتراب نهاية المرحلة.

ويأتي البنك الأهلي وزد في المركزين الثاني والثالث برصيد 39 نقطة لكل منهما، ثم الجونة في المركز الرابع بـ38 نقطة، فيما تتواصل المنافسة بين أكثر من فريق في منطقة الوسط.

وفي قاع الجدول، يقبع الإسماعيلي في المركز الأخير برصيد 17 نقطة، يسبقه فاركو بـ20 نقطة، ثم حرس الحدود بـ21 نقطة، في صراع معقد لتفادي الهبوط.

ترتيب مجموعة الهبوط قبل مباريات اليوم

1- وادي دجلة – 44 نقطة

2- البنك الأهلي – 39 نقطة

3- زد – 39 نقطة

4- الجونة – 38 نقطة

5- بتروجت – 34 نقطة

6- مودرن سبورت – 31 نقطة

7- طلائع الجيش – 30 نقطة

8- غزل المحلة – 29 نقطة

9- المقاولون العرب – 28 نقطة

10- الاتحاد السكندري – 28 نقطة

11- كهرباء الإسماعيلية – 23 نقطة

12- حرس الحدود – 21 نقطة

13- فاركو – 20 نقطة

14- الإسماعيلي – 17 نقطة

مباريات اليوم بمجموعة الهبوط

وتُقام اليوم الأحد عدد من المواجهات المهمة ضمن الجولة، أبرزها حرس الحدود أمام طلائع الجيش، وزد ضد الجونة، إلى جانب مواجهات أخرى قد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد شكل جدول الترتيب قبل الجولات الأخيرة.

نظام الهبوط

ويهبط آخر 4 فرق في جدول مجموعة الهبوط إلى دوري المحترفين، في نظام يعتمد على جمع النقاط من المرحلة الأولى، مع استمرار المنافسة بنظام دوري من دور واحد في المرحلة النهائية.

وتحتاج بعض الفرق إلى الوصول إلى حاجز 42 نقطة لضمان البقاء بشكل آمن في الدوري الممتاز، ما يجعل الجولات المتبقية في غاية الأهمية.