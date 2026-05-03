طه جبريل
هيمنة بلا منازع.. رجال طائرة الأهلي يكتبون موسمًا تاريخيًا بالخماسية ويتربعون على عرش إفريقيا للمرة 17

طائرة الأهلي

واصل الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي كتابة فصل جديد من الهيمنة المطلقة على اللعبة بعدما توج بلقب بطولة إفريقيا للأندية عقب فوزه المستحق على الشرطة الرواندي بثلاثة أشواط دون رد في نهائي البطولة في رواندا ليؤكد الفريق الأحمر تفوقه القاري ويكلل موسمًا استثنائيًا بخماسية تاريخية.

وجاءت المباراة النهائية لتعكس شخصية الأهلي التي طالما ميزت فرقه في مختلف الألعاب حيث فرض الفريق سيطرته منذ البداية وحسم الشوط الأول بنتيجة 25-20 قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-21 مع تألق واضح في الإرسال وحوائط الصد.

وفي الشوط الثالث حاول الفريق الرواندي العودة إلا أن خبرات لاعبي الأهلي حسمت الأمور بنتيجة 25-22 ليعلن الفريق تتويجه باللقب السابع عشر في تاريخه معززًا رقمه القياسي كأكثر الأندية الإفريقية تتويجًا بالبطولة.

خماسية تاريخية

لم يكن التتويج الإفريقي سوى الحلقة الأخيرة في سلسلة إنجازات استثنائية حيث نجح رجال طائرة الأهلي في حصد جميع البطولات التي شاركوا فيها هذا الموسم: دوري المرتبط كأس السوبر المصري دوري السوبر كأس مصر وأخيرًا البطولة الإفريقية.

إنجاز يعكس منظومة متكاملة تعمل بأعلى درجات الاحتراف ويؤكد أن الفريق لا يكتفي بالفوز بل يفرض سيطرة كاملة على الساحة المحلية والقارية.

سيطرة فردية 

ولم تقتصر الهيمنة على الألقاب الجماعية بل امتدت إلى الجوائز الفردية حيث فرض لاعبو الأهلي أنفسهم على منصات التتويج:

عبد الرحمن الحسيني: أفضل لاعب في البطولة وأفضل لاعب مركز 4

خوسيه ماسو: أفضل لاعب مركز 2

عبد الحليم عبو: أفضل لاعب مركز 3

جوائز تعكس التفوق الفني الكبير وتترجم الأداء الجماعي إلى إنجازات فردية مستحقة.

الخطيب: ما تحقق نتاج عمل جماعي

من جانبه حرص محمود الخطيب رئيس النادي على تهنئة الفريق مشيدًا بما وصفه بالإنجاز التاريخي مؤكدًا أن التتويج بالخماسية هو نتيجة طبيعية للعمل الجماعي والتكامل بين جميع عناصر المنظومة.

وأشار إلى أن الروح العالية والإصرار كانا السلاح الأبرز للفريق طوال الموسم موجهًا التحية لجماهير الأهلي التي لعبت دورًا كبيرًا في دعم اللاعبين وتحفيزهم لتحقيق هذا الإنجاز.

عبو: أوفينا بالعهد

عبد الحليم عبو أحد أبرز نجوم الفريق أكد أن التتويج لم يكن وليد الصدفة بل نتيجة جهد كبير وتعاهد واضح بين اللاعبين منذ بداية البطولة.

وأوضح أن الفريق دخل المنافسات بهدف واحد وهو استعادة اللقب الإفريقي وهو ما تحقق بالفعل مشددًا على أن هذا الإنجاز يضع مسؤولية أكبر على اللاعبين لمواصلة حصد البطولات في المستقبل.

القائد: ضغط المباريات لم يكسرنا

أما قائد الفريق حسام يوسف فكشف عن التحديات التي واجهت الفريق مؤكدًا أن ضغط المباريات كان هائلًا حيث خاض الفريق 9 مباريات خلال 10 أيام إلا أن اللاعبين أثبتوا قدرتهم على تحمل المسؤولية والتتويج باللقب.

ووجه الشكر للجماهير التي ساندت الفريق معتبرًا أن دعمها كان أحد أهم عوامل النجاح في موسم الخماسية.

الصافي: شخصية الأهلي حاضرة دائمًا

يوسف الصافي شدد على أن الفريق خاض النهائي بتركيز كبير مؤكدًا أن حصد الألقاب أصبح جزءًا من ثقافة النادي وأن اللاعبين اعتادوا على المنافسة والتتويج.

وأشار إلى أن روح الفانلة الحمراء كانت حاضرة بقوة وأن الفريق قاتل حتى آخر نقطة لإسعاد الجماهير.

سعودي: شخصية البطل حسمت النهائي

عبد الرحمن سعودي أكد أن الفريق أظهر شخصية الأهلي في اللحظات الحاسمة خاصة في الأدوار النهائية التي شهدت منافسة قوية.

وأوضح أن التحضير الفني والبدني والنفسي كان له دور كبير في الوصول إلى هذا المستوى مشيرًا إلى أن الطموح لا يتوقف عند هذا الإنجاز.

زياد أسامة: تعاهدنا على الفوز

زياد أسامة كشف عن اتفاق اللاعبين قبل البطولة على اللعب بروح الأهلي والتتويج باللقب مؤكدًا أن الفريق نجح في تنفيذ هذا الهدف بعد مشوار مثالي شهد الفوز في جميع المباريات.

الحسيني: إنجاز عن جدارة

نجم البطولة عبد الرحمن الحسيني أكد أن التتويج جاء عن جدارة واستحقاق في ظل قوة المنافسة مشيرًا إلى أن الانسجام والروح الجماعية كانا مفتاح النجاح.

الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي الأهلي بطولة إفريقيا للأندية الشرطة الرواندي حسام يوسف عبد الحليم عبو محمود الخطيب

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة

