اتفاق جنتلمان.. الزمالك يحسم 3 صفقات سوبر في ميركاتو الصيف

توصل مسؤولو نادي الزمالك لاتفاق مبدأي مع ثلاث صفقات جديدة استعدادا لضمهم نهاية الموسم الحالي.

وينتظر الزمالك حل أزمة القيد نهاية الموسم الحالي للمشاركة في بطولة أفريقيا الموسم المقبل.

ويرغب الزمالك في استغلال مكافاة بطولة الكونفدرالية الإفريقية لمحاولة حل أزمة الديون التي ضربت النادي وفك القيد.

واتفق الزمالك مع 3 لاعبين لضمهم في الميركاتو القادم وهم علي حمدي لاعب طلائع الجيش ومودي ناصر لاعب انبي وأحمد عبدالقادر لاعب نادي الكرمة العراقي والأهلي السابق.

مباراة الزمالك القادمة

يستعد نادي الزمالك لخوض مواجهة مهمة أمام نادي سموحة، مساء الثلاثاء 5 مايو 2026، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك على أرضية استاد برج العرب.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الزمالك ضد سموحة يوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

تذاع مباراة الزمالك وسموحة عبر قناة أون تايم سبورت2 ، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك المباراة أمام سموحة بهدف تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل تعزيز موقفه في صدارة جدول الترتيب ومواصلة الاقتراب أكثر نحو لقب البطولة.

في المقابل، يطمح سموحة إلى تقديم أداء قوي والخروج بنتيجة إيجابية تساعده على تحسين مركزه في جدول الترتيب.