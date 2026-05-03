إنذار مبكر في الزمالك قبل مواجهة سموحة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن لقاء الحسم

يدخل الزمالك مواجهته المرتقبة أمام سموحة في الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز، وسط حالة من القلق داخل الجهاز الفني، بسبب تهديد 6 من لاعبيه بالغياب عن المباراة الختامية أمام سيراميكا كليوباترا.

وتضم قائمة اللاعبين المهددين بالإيقاف كلًا من خوان بيزيرا، ناصر منسي، أحمد فتوح، محمود بنتايج، محمود حمدي الونش، ومحمد إبراهيم، حال حصول أي منهم على بطاقة صفراء خلال مواجهة سموحة المقبلة.

ويُدرك الجهاز الفني أهمية الحفاظ على جاهزية عناصره الأساسية خلال الجولتين المتبقيتين، في ظل حاجة الفريق لتحقيق الفوز في جميع مبارياته المتبقية من أجل حسم اللقب، خاصة بعد التعادل الأخير أمام إنبي والخسارة أمام الأهلي بثلاثية نظيفة في الجولة الخامسة.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك وسموحة يوم الثلاثاء المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الثامنة مساءً، بالتزامن مع مواجهات بيراميدز أمام سيراميكا، ولقاء الأهلي مع إنبي، في توقيت حاسم قد يعيد رسم ملامح المنافسة على لقب الدوري حتى اللحظات الأخيرة.