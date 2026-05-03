الأهلي يطارد الزمالك.. جدول ترتيب الدوري في مجموعة التتويج

تشهد المرحلة الثانية بمجموعة التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز منافسات قوية ومثيرة لحصد لقب الدوري الممتاز موسم 2025-2026.

ويتربع الزمالك على قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة ويليه بيراميدز في المركز الثاني بنفس عدد النقاط فيما يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 47 نقطة ما جعل المنافسة على صعيد ساخن نظرا لتقارب النقاط بين الفرق المنافسة على حصد لقب الدوري هذا الموسم.

وحقق النادي الأهلى فوزًا مستحقًا على الزمالك في إطار الجولة الخامسة بنتيجة 3-0 ما وحصد الثلاث نقاط ليرتفع رصيده إلى النقطة 47 ما أعاده للمنافسة على لقب الدوري من جديد.

جدول ترتيب الدوري قبل بدء الجولة السادسة

1- الزمالك: 50 نقطة (4 مباريات).

2- بيراميدز: 50 نقطة (4 مباريات).

3- الأهلي: 47 نقطة (4 مباريات).

4- سيراميكا كليوباترا: 43 نقطة (4 مباريات).

5- المصري: 40 نقطة (5 مباريات).

6- إنبي: 36 نقطة (5 مباريات).

7- سموحة: 31 نقطة (4 مباريات).