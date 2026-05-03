تداعيات قمة الأهلي.. تعديلات جذرية بـ الزمالك قبل مواجهة سموحة

يستعد نادي الزمالك لخوض مواجهة مهمة أمام نادي سموحة، مساء الثلاثاء 5 مايو 2026، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك على أرضية استاد برج العرب.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية لقاء الزمالك وسموحة في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

تذاع مباراة الزمالك وسموحة عبر قناة أون تايم سبورت2 ،بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

تعديلات جذرية في الزمالك

استقر معتمد جمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على إحداث تعديلات جذرية في صفوف الفارس الأبيض قبل مواجهة سموحة فى المرحلة النهائية من التتويج بلقب الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستعين معتمد جمال مدرب الزمالك بخدمات الشاب محمد إبراهيم كظهير أيمن بعد إصابة عمر جابر مع إعادة محمد إسماعيل بجوار محمود حمدي الونش في خط الدفاع.

واستقر معتمد جمال مدرب الزمالك علي الدفع بأحمد فتوح في مركز الظهير الأيسر والإكتفاء بتواجد الفلسطيني عدي الدباغ في مركز الهجوم.