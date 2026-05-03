بسبب نظام الطيبات.. بلاغ رسمي ضد أم أوقفت الأنسولين عن طفلها

أثارت واقعة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من القلق، بعدما ادّعت إحدى السيدات إيقاف علاج الأنسولين عن طفلها المصاب بالسكري، اعتمادًا على ما يُعرف بـ"نظام الطيبات"، ما دفع المجلس القومي للطفولة والأمومة للتدخل الفوري.

إخطار النيابة ومتابعة دقيقة

أكد مصدر مسؤول بالمجلس أن الواقعة جرى التعامل معها بشكل رسمي فور رصدها، حيث تم إخطار النيابة العامة لبدء التحقيق، باعتبارها الجهة المختصة.

وأوضح أن المجلس يتابع تطورات القضية بدقة، ويعمل على جمع كافة المعلومات المرتبطة بها.

وأشار المصدر إلى عدم تلقي بلاغات أخرى مشابهة حتى الآن، لكنه شدد على أن المجلس يظل في حالة متابعة مستمرة لأي وقائع قد تهدد سلامة الأطفال.

توصيف قانوني: جريمة تعريض طفل للخطر

أوضح المصدر أن حرمان طفل مريض من العلاج يُعد مخالفة جسيمة وفقًا لقانون الطفل، ويُصنف كجريمة "تعريض حياة طفل للخطر". وتنص المادة 96 من القانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، على توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين ألفي و5 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وأكد أن المجلس سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في أي حالة يثبت فيها الإضرار بصحة الأطفال أو تعريض حياتهم للخطر.

تصاعد الجدل حول "نظام الطيبات"

أعادت هذه الواقعة الجدل حول "نظام الطيبات" المرتبط بالطبيب الراحل ضياء العوضي، والذي أثار انتقادات واسعة في الأوساط الطبية خلال الفترة الأخيرة.

وتحدث عدد من المرضى عن تعرضهم لمضاعفات صحية بعد اتباع هذا النظام، خاصة مع التوقف عن الأدوية الأساسية، لا سيما في الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض المناعة.

تحذيرات طبية صارمة

حذرت وزارة الصحة وأطباء متخصصون من خطورة التخلي عن العلاج الدوائي دون إشراف طبي، مؤكدين أن الأنظمة الغذائية غير المدعومة بأدلة علمية لا يمكن أن تكون بديلًا للعلاج.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور شريف باشا سيف، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن وقف الأنسولين لمرضى السكري يُعد تصرفًا بالغ الخطورة، مشددًا على عدم وجود أي دليل علمي يثبت إمكانية الشفاء من المرض عبر إيقاف العلاج.

وأضاف أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى تدهور سريع في الحالة الصحية، وقد تصل إلى الوفاة، خاصة في حالات الأطفال.

رقابة مستمرة لحماية الأطفال

أكد المجلس القومي للطفولة والأمومة استمراره في متابعة مثل هذه الوقائع، مع اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي ممارسات تعرض الأطفال للخطر.