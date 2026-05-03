قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد سقوط شاشة على التلاميذ|أمهات مصر: نطالب بضوابط أمان للحفلات المدرسية
إعلان قائمة منتخب مصر للناشئين 2009 استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية
بعد سقوط الشاشة على التلاميذ.. أمهات مصر: نطالب بضوابط أمان للحفلات المدرسية
رونالدو يطارد .. ترتيب هدافى الدوري السعودي قبل مباراة النصر والقادسية
مها عبد الناصر: الهواتف المحمولة لم تعد سلعة ترفيهية بل أصبحت ضرورة
دموع مزيفة وتبرعات بالملايين.. القصة الكاملة لفضيحة "بلوجر" ادعت المرض في الإسماعيلية
فراشات مصر تتصدر بطولة أفريقيا للجمباز الإيقاعي برصيد 27 ميدالية متنوعة
دير الأنبا بيشوي يشهد قداسا مهيبا احتفالًا بيوبيل رهبنة الأنبا أمونيوس
أفقدوها الوعي بمادة غير معلومة.. تفاصيل الاعتداء على طالبة داخل مدرسة في الإسكندرية
كيف أضر تعطيل مضيق هرمز بسلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والأسمدة؟
دعاء الرياح.. ماذا كان يقول الرسول إذا عصفت الريح؟.. كلمات تقيك شرها
وصول جثمان سهير زكي إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بسبب نظام الطيبات.. بلاغ رسمي ضد أم أوقفت الأنسولين عن طفلها

أرشيفية
أرشيفية
ولاء عادل

أثارت واقعة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من القلق، بعدما ادّعت إحدى السيدات إيقاف علاج الأنسولين عن طفلها المصاب بالسكري، اعتمادًا على ما يُعرف بـ"نظام الطيبات"، ما دفع المجلس القومي للطفولة والأمومة للتدخل الفوري.

إخطار النيابة ومتابعة دقيقة

أكد مصدر مسؤول بالمجلس أن الواقعة جرى التعامل معها بشكل رسمي فور رصدها، حيث تم إخطار النيابة العامة لبدء التحقيق، باعتبارها الجهة المختصة.

وأوضح أن المجلس يتابع تطورات القضية بدقة، ويعمل على جمع كافة المعلومات المرتبطة بها.

وأشار المصدر إلى عدم تلقي بلاغات أخرى مشابهة حتى الآن، لكنه شدد على أن المجلس يظل في حالة متابعة مستمرة لأي وقائع قد تهدد سلامة الأطفال.

توصيف قانوني: جريمة تعريض طفل للخطر

أوضح المصدر أن حرمان طفل مريض من العلاج يُعد مخالفة جسيمة وفقًا لقانون الطفل، ويُصنف كجريمة "تعريض حياة طفل للخطر". وتنص المادة 96 من القانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، على توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين ألفي و5 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وأكد أن المجلس سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في أي حالة يثبت فيها الإضرار بصحة الأطفال أو تعريض حياتهم للخطر.

تصاعد الجدل حول "نظام الطيبات"

أعادت هذه الواقعة الجدل حول "نظام الطيبات" المرتبط بالطبيب الراحل ضياء العوضي، والذي أثار انتقادات واسعة في الأوساط الطبية خلال الفترة الأخيرة.

وتحدث عدد من المرضى عن تعرضهم لمضاعفات صحية بعد اتباع هذا النظام، خاصة مع التوقف عن الأدوية الأساسية، لا سيما في الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض المناعة.

تحذيرات طبية صارمة

حذرت وزارة الصحة وأطباء متخصصون من خطورة التخلي عن العلاج الدوائي دون إشراف طبي، مؤكدين أن الأنظمة الغذائية غير المدعومة بأدلة علمية لا يمكن أن تكون بديلًا للعلاج.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور شريف باشا سيف، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن وقف الأنسولين لمرضى السكري يُعد تصرفًا بالغ الخطورة، مشددًا على عدم وجود أي دليل علمي يثبت إمكانية الشفاء من المرض عبر إيقاف العلاج.

وأضاف أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى تدهور سريع في الحالة الصحية، وقد تصل إلى الوفاة، خاصة في حالات الأطفال.

رقابة مستمرة لحماية الأطفال

أكد المجلس القومي للطفولة والأمومة استمراره في متابعة مثل هذه الوقائع، مع اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي ممارسات تعرض الأطفال للخطر.

نظام الطيبات الأنسولين السكري المجلس القومي للطفولة والأمومة ضياء العوضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

ارتفاعات متتالية.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار الان بالبنوك

الأرصاد

الأرصاد ترفع مستوى التحذير من طقس اليوم.. أتربة ورمال وسيول بهذه المحافظات

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول

الزمالك

بشأن العقوبات المالية .. الزمالك يُفاجئ لاعبيه بقرار غير مُتوقع بعد خسارة «القمة»

جثة

جريمــــة منتصف الليل.. مصرع طالب على يد بلطجية في مدينة نصر

الدواجن

أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

إنستاباي

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

عبد الله السعيد

الزمالك يعاقب عبد الله السعيد بتغريمه 100 ألف جنيه

ترشيحاتنا

حسين الشحات

شوبير يكشف موقف حسين الشحات من الاستمرار مع الأهلي

أدهم حاتم

أدهم حاتم ونور يسري يتأهلان لبطولة العالم للريشة الطائرة بنيودلهي

الزمالك

إنذار مبكر في الزمالك قبل مواجهة سموحة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن لقاء الحسم

بالصور

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله

بفستان مكشوف الظهر.. مايا دياب تخطف الأنظار بالبنفسجي الجريء في أحدث إطلالة عبر إنستجرام |شاهد

مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ

اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تفاجئ جمهورها بلوك جديد

اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد
اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد
اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد

بعد وفاة مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟

بعد وفاه مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟
بعد وفاه مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟
بعد وفاه مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد