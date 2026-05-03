الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

تغير مفاجئ في أعماق المحيط يهدد بذوبان جليد القطب الجنوبي| إيه الحكاية؟

ولاء عادل

في تطور علمي مقلق، كشف باحثون في مجال المناخ عن تغيّر غير متوقع في حركة التيارات الدافئة العميقة المحيطة بـ القارة القطبية الجنوبية، ما قد يؤدي إلى تسارع ذوبان الكتل الجليدية وتهديد استقرار النظام المناخي العالمي.

تحول خطير في التيارات البحرية

وفقًا لبيان صادر عن جامعة كامبريدج، أظهرت الدراسات أن التيارات الدافئة العميقة بدأت تتحرك تدريجيًا نحو سواحل القارة القطبية خلال العقود الماضية، وهو ما يرفع من درجة حرارة قواعد الصفائح الجليدية.

وقال الباحث جوشوا لانهيم إن هذا التحول كان متوقعًا نظريًا في نماذج المناخ، لكنه لم يُرصد ميدانيًا من قبل، مضيفًا أن:

“وصول هذه المياه الدافئة إلى قواعد الأنهار الجليدية قد يؤدي إلى تآكلها من الأسفل، ما يهدد استقرارها بشكل كبير.”

المحيط الجنوبي في قلب الأزمة

يلعب المحيط الجنوبي دورًا محوريًا في تنظيم مناخ الأرض، حيث يعمل كحلقة وصل بين التيارات السطحية والعميقة، ويساهم في تبادل الحرارة والغازات، وعلى رأسها ثاني أكسيد الكربون.

لكن التغيرات الحالية قد تعطل هذا التوازن، وتؤدي إلى:

  • تسريع ظاهرة الاحتباس الحراري
  • التأثير على السلسلة الغذائية للكائنات البحرية
  • تقليل قدرة المحيط على امتصاص الكربون

أدلة علمية مدعومة ببيانات طويلة المدى

اعتمدت الدراسة على بيانات تم جمعها بين عامي 2004 و2025 عبر برنامج Argo، الذي يستخدم شبكة عالمية من العوامات لقياس خصائص المحيطات.

وقام العلماء بدمج هذه البيانات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مع قياسات ميدانية من سفن الأبحاث، ما أتاح تتبع حركة التيارات بدقة غير مسبوقة.

النتائج كشفت أن:

  • التيارات الدافئة تتحرك نحو القارة بمعدل 1.26 كيلومتر سنويًا
  • هناك زيادة ملحوظة في تدفق الحرارة نحو المناطق القطبية

تداعيات مناخية متسارعة

تشير التحليلات إلى أن هذا التحول قد يؤدي إلى سلسلة من التأثيرات الخطيرة، أبرزها:

  • ذوبان سريع لقواعد الجليد البحري
  • زعزعة استقرار الصفائح الجليدية
  • ارتفاع مستوى سطح البحر عالميًا
  • إبطاء عملية غرق المياه الباردة التي تحمل الكربون إلى الأعماق

كما أن المياه العذبة الدافئة الناتجة عن الذوبان قد تعيق عملية تبريد المياه السطحية، ما يقلل من كفاءة المحيط في امتصاص ثاني أكسيد الكربون.

ماذا يعني ذلك للعالم؟

هذا الاكتشاف لا يمثل مجرد ظاهرة محلية في القطب الجنوبي، بل مؤشرًا على تغيرات أعمق في النظام المناخي للأرض، قد تؤثر على:

  • أنماط الطقس العالمية
  • مستويات البحار في المدن الساحلية
  • الأمن الغذائي البحري
  • توازن الكربون في الغلاف الجوي
"البحوث الإسلاميَّة" يعلن خطَّته الدعويَّة والتوعويَّة لموسم الحج

