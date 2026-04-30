الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

مسكنات الألم .. راحة مؤقتة قد تتحول إلى خطر صامت يهدد حياتك

ولاء عادل

في ظل الاعتماد المتزايد على مسكنات الألم كحل سريع للتخلص من الأوجاع اليومية، تتزايد التحذيرات الطبية من مخاطر استخدامها دون ضوابط، خاصة مع انتشار الاعتقاد بأنها أدوية آمنة يمكن تناولها دون استشارة مختص.

وفي هذا الإطار، حذرت الدكتورة تاتيانا غولوفشانسكايا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، بحسب موقع gazeta.ru من أن الاستخدام غير المنظم لمسكنات الألم قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، مؤكدة أن المشكلة لا تكمن في الدواء ذاته، بل في طريقة استعماله.

من استخدام عابر إلى اعتماد دائم

تشير الطبيبة إلى أن الكثيرين يبدأون باستخدام المسكنات بشكل مؤقت لتخفيف الألم، لكن مع مرور الوقت يتحول الأمر إلى سلوك متكرر، خاصة لدى من يعانون من الصداع أو الآلام المزمنة.

وتوضح أن الشعور السريع بالتحسن بعد تناول الدواء يدفع البعض إلى تكرار استخدامه دون حساب، ما يفتح الباب أمام آثار صحية تراكمية قد تكون خطيرة.

قرحة المعدة.. نتيجة شائعة للاستخدام الخاطئ

ومن أبرز المشكلات التي قد تنجم عن الإفراط في تناول المسكنات، ما يُعرف بقرحة المعدة الناتجة عن مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، والتي تظهر نتيجة الاستخدام الطويل لهذه الأدوية، خاصة تلك التي تحتوي على الإيبوبروفين.

وتحدث هذه الحالة بسبب تأثير الأدوية على بطانة المعدة، حيث تضعف قدرتها على مقاومة الأحماض، ما يؤدي إلى تآكلها تدريجيًا دون أعراض واضحة في البداية.

مضاعفات قد تصل إلى النزيف

لا تتوقف الأضرار عند حدود القرحة، بل قد تتطور الحالة إلى نزيف في الجهاز الهضمي، وهو من المضاعفات الخطيرة التي قد تشكل تهديدًا مباشرًا للحياة، خاصة إذا لم يتم اكتشافها مبكرًا.

وتؤكد الطبيبة أن هذه الحالات غالبًا ما تكون نتيجة الاستمرار في تناول المسكنات لفترات طويلة دون إشراف طبي.

أدوية شائعة.. لكنها ليست بلا مخاطر

رغم انتشار أدوية مثل الإيبوبروفين والباراسيتامول واستخدامها على نطاق واسع، إلا أن الاعتقاد بأنها خالية من الأضرار غير دقيق.

فالاستخدام غير المنضبط لهذه الأدوية، خاصة بجرعات زائدة أو لفترات ممتدة، قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الكبد، ما يستدعي الحذر في التعامل معها.

الالتزام بالتعليمات ضرورة

تشدد غولوفشانسكايا على أهمية الالتزام بالإرشادات الطبية لكل دواء، سواء من حيث الجرعة أو مدة الاستخدام، مشيرة إلى أن لكل عقار دواعي استعمال وموانع يجب مراعاتها.

كما تنصح بضرورة التفكير قبل تناول أي مسكن، والتأكد من الحاجة الفعلية له، وعدم اللجوء إليه بشكل تلقائي عند الشعور بالألم.

