ودع نقص فيتامين د.. 4 مشروبات تدعم صحتك يوميًا

يُعد فيتامين د من العناصر الأساسية التي لا غنى عنها لصحة الجسم، إذ لا يقتصر دوره على تقوية العظام فقط، بل يمتد ليشمل دعم جهاز المناعة، وتحسين وظائف العضلات، والمساهمة في الحفاظ على صحة القلب. ومع تراجع التعرض لأشعة الشمس لدى كثير من الأشخاص بسبب نمط الحياة الحديث، تزداد الحاجة للبحث عن مصادر غذائية تساعد في الحفاظ على مستوياته الطبيعية.

كيف ترفع مستوى فيتامين د في جسمك؟

نقص فيتامين د قد يؤدي إلى ضعف عام في الجسم وزيادة قابلية الإصابة ببعض الأمراض، لذلك يصبح الاهتمام بالغذاء والتغذية السليمة خطوة أساسية لتعويض هذا النقص.

وبحسب تقرير نشره موقع Health، فإن بعض المشروبات اليومية يمكن أن تساهم بشكل فعّال في تعزيز مستوى فيتامين د، سواء من خلال التدعيم الغذائي أو المصادر الطبيعية.

أولًا: الحليب المدعم بفيتامين د

يُعتبر الحليب من أكثر المشروبات شيوعًا للحصول على فيتامين د، حيث يتم تدعيمه بهذا العنصر منذ سنوات طويلة لزيادة قيمته الغذائية.

ويمنح كوب الحليب الجسم:

جزءًا من الاحتياج اليومي لفيتامين د

الكالسيوم والفوسفور لدعم العظام

عناصر مهمة لصحة العضلات

كما يمكن تناوله بشكل مباشر أو إضافته إلى المشروبات الساخنة والقهوة.

ثانيًا: الحليب النباتي كخيار بديل

يُعد الحليب النباتي مناسبًا لمن لا يفضلون منتجات الألبان، ويتم تصنيعه من مصادر مثل الصويا واللوز والشوفان.

وغالبًا ما يُدعّم بفيتامين د ليقترب من القيمة الغذائية للحليب التقليدي، إلا أن نسبة الفيتامين تختلف من منتج لآخر، لذلك يُنصح بمراجعة المكونات الغذائية قبل الشراء.

ثالثًا: عصير البرتقال المدعم

عصير البرتقال يُعد خيارًا آخر للحصول على فيتامين د عند تدعيمه صناعيًا، كما أنه يحتوي على مجموعة من الفيتامينات الأخرى التي تدعم المناعة والصحة العامة.

ويُعتبر مناسبًا للأشخاص الذين لا يفضلون الحليب أو مشتقاته.

رابعًا: مرق الفطر ومصادر نباتية طبيعية

يُعد الفطر من المصادر النباتية القليلة التي تحتوي على فيتامين د بشكل طبيعي، خاصة عند تعريضه للأشعة فوق البنفسجية أثناء الزراعة.

ويمكن استخدامه في تحضير مرق دافئ، إلا أن الإفراط في الطهي قد يقلل من محتواه الغذائي، لذلك يُفضل التعامل معه بطريقة لطيفة في الطهي.

كيفية تحقيق أقصى استفادة من فيتامين د

يحتاج البالغون إلى نحو 600 وحدة دولية يوميًا من فيتامين د، وقد تختلف هذه النسبة حسب الحالة الصحية والعمر.

ولتحسين الاستفادة، يُنصح بـ:

تنويع مصادر فيتامين د

عدم الاعتماد على مصدر واحد فقط

تناوله مع الدهون الصحية مثل المكسرات والزيوت النباتية

التعرض المعتدل لأشعة الشمس

نصائح عند اختيار المشروبات

عند اختيار المشروبات المدعمة بفيتامين د، من المهم الانتباه إلى:

تقليل السكريات المضافة

اختيار المنتجات قليلة أو خالية السكر

قراءة الملصق الغذائي بعناية

وذلك لضمان الحصول على الفائدة الصحية دون زيادة غير مرغوبة في السعرات الحرارية.