توظيف فوري.. وزارة العمل تعلن عن 3800 وظيفة جديدة بأجور مجزية

في إطار جهودها المستمرة لتوسيع قاعدة التشغيل وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب، أعلنت وزارة العمل المصرية، ضمن نشرة التوظيف لشهر أبريل 2026، عن طرح نحو 3800 فرصة عمل جديدة في قطاعي الصناعة والإنشاءات، مع توفير رواتب مجزية وتأمينات اجتماعية ومزايا إضافية.

وجاء الإعلان في محورين رئيسيين، الأول يتعلق بالوظائف الصناعية والإنتاجية، والثاني بقطاع التشييد والبناء، بما يعكس توجه الدولة لدعم مختلف المجالات الحيوية.

أولًا: 1200 فرصة عمل في وظائف صناعية

أعلنت الوزارة عن توفير 1200 وظيفة في عدد من التخصصات، شملت:

450 وظيفة سائق بشرط الحصول على رخصة قيادة درجة أولى أو ثانية

450 وظيفة مساعد أمين مخازن

150 وظيفة عامل إنتاج في مجال البلاستيك

150 وظيفة عامل إنتاج في قطاع التبريد والتكييف

وأكدت الوزارة أن شروط التقديم تتضمن الحصول على مؤهل متوسط، وأن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و45 عامًا. وتصل الرواتب إلى نحو 9000 جنيه شهريًا، مع توفير تأمينات اجتماعية تضمن استقرارًا وظيفيًا للمتقدمين.

ويتم التقديم من خلال التوجه إلى مقر العمل داخل مجمع سي بي سي الصناعي (بوابة 3)، أو عبر أرقام التواصل: 01103097311 و01100634210.

ثانيًا: 2600 فرصة في قطاع الإنشاءات

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن طرح 2600 وظيفة جديدة في قطاع التشييد والبناء، في إطار دعم العمالة الفنية والحرفية بالمشروعات المختلفة.

وشملت الوظائف:

1500 حداد

500 نجار

200 عامل شدات معدنية

200 حجار

100 مساعد حداد

100 مساعد نجار

وتتميز هذه الفرص بعدة مزايا، أبرزها الحصول على حوافز شهرية مرتبطة بالإنتاج، وتوفير سكن للمغتربين، ووسائل انتقالات إلى مواقع العمل، بالإضافة إلى تقديم ثلاث وجبات يوميًا.

كما أتاحت الوزارة التقديم إلكترونيًا أو عبر الرقم المخصص للاستفسارات: 01553700906.