الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

من الشوكولاتة إلى المكسرات.. أطعمة قد تسبب حصى الكلى

من الشوكولاتة إلى المكسرات.. أطعمة قد تسبب حصى الكلى
من الشوكولاتة إلى المكسرات.. أطعمة قد تسبب حصى الكلى
ولاء عادل

في ظل تزايد مشكلات حصى المسالك البولية بين مختلف الفئات العمرية، يلفت الأطباء الانتباه إلى دور النظام الغذائي كعامل رئيسي في الوقاية أو زيادة خطر الإصابة، فبعض الأطعمة اليومية قد تبدو غير ضارة، لكنها تحتوي على مكونات ترفع من احتمالية تكوّن الحصوات داخل الكلى إذا تم تناولها بإفراط، ما يجعل الوعي الغذائي خطوة أساسية للحفاظ على صحة الجهاز البولي وتجنب المضاعفات.

وفي هذا السياق، أكد فيغين مالخسيان، أخصائي المسالك البولية والأورام، أن تكوّن حصى الكلى يرتبط بشكل كبير بالنمط الغذائي، مشددًا على أن تعديل العادات الغذائية يمثل خطوة أساسية للوقاية والحفاظ على صحة الجهاز البولي.

وذكرت صحيفة إزفيستيا أن ارتفاع نسبة الأوكسالات في البول، خاصة إذا تجاوزت 0.5 مليمول يوميًا، يعد مؤشرًا واضحًا على زيادة احتمالات تكوّن حصى أكسالات الكالسيوم، ما يتطلب الانتباه لمصادرها في الطعام.

أطعمة يجب تقليلها

يشير الخبراء إلى أن بعض الأطعمة تحتوي على نسب مرتفعة من الأوكسالات، وقد تساهم في تكوين الحصوات عند الإفراط في تناولها، ومن أبرزها:

  • الكاكاو والشوكولاتة، خصوصًا الداكنة
  • الشاي الأسود
  • السبانخ والبقدونس والكرفس
  • البنجر والفلفل الأخضر
  • التين والراوند
  • المكسرات مثل اللوز والجوز والكاجو والبندق
  • الحنطة السوداء

الكالسيوم ليس المشكلة

يوضح مالخسيان أن الاعتقاد الشائع بضرورة تقليل الكالسيوم غير دقيق، إذ إن الكالسيوم الموجود في منتجات الألبان يساعد على تقليل امتصاص الأوكسالات في الجهاز الهضمي، ما يقلل من فرص تكوّن الحصوات.

وتتراوح الكمية الموصى بها يوميًا من الكالسيوم بين 1000 و1200 ملغ، ويمكن الحصول عليها من الحليب ومشتقاته.

احذر الإفراط في الملح والبروتين

الإفراط في تناول الملح يؤدي إلى زيادة فقدان الكالسيوم عبر البول، وهو ما يعزز تكوّن الحصوات، لذلك يُفضل تقليل الصوديوم في الطعام.

كما أن تناول كميات كبيرة من البروتين الحيواني، مثل اللحوم والدواجن والأسماك، قد يرفع مستوى حمض اليوريك، مما يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى.

الألياف.. عامل وقائي مهم

على الجانب الآخر، تلعب الأطعمة الغنية بالألياف دورًا وقائيًا، إذ تحتوي على "السترات" التي تساعد في منع ترسب الكالسيوم داخل البول، ما يقلل من فرص تكوّن الحصوات.

التوازن الغذائي هو الحل

يختتم الخبراء بالتأكيد على أن اتباع نظام غذائي متوازن، يجمع بين تقليل الأطعمة الضارة وزيادة العناصر المفيدة، يساهم بشكل كبير في تقليل خطر تكوّن حصى المسالك البولية، والحفاظ على صحة الكلى بشكل عام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

مفاجآت في محاكمة «عروس بورسعيد».. الطب الشرعي ينفي وجود تجمعات دموية ويكشف تفاصيل جديدة عن الوفاة

محمد عبد اللطيف

تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة

أيمن الشريعى

رئيس نادي انبي يكشف لـ"صدى البلد" سر الإقالات الصادمة قبل مواجهة الزمالك بساعات

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. احذر خطأ بسيط في التعامل مع عداد الكهرباء يكلفك مئات الجنيهات

الإيجار القديم

زيادة جديدة في الإيجار القديم.. اعرف هتدفع كام بدءًا من أغسطس

النائب أحمد الحمامصي

الحمامصي يعتزم تقديم تعديل تشريعي ينهي وقف معاش الابنة عند الزواج

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

وجود سحـ ـجات أسفل قدم عروس بورسعيد.. ممثل الطب الشرعي: ماتـ ـت مخـ ـنوقة| فيديو

نتنياهو

نتنياهو يتلقى صدمتين خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

إبراهيم فايق

كش ملك .. تصريح ناري من إبراهيم فايق عن فرص الزمالك في الدوري

توروب

لن أرحل.. توروب يعتذر لجماهير الأهلي بعد ثلاثية بيراميدز

إبراهيم سعيد

بعد ثلاثية بيراميدز.. إبراهيم سعيد يصف ما يحدث من لاعبي الأهلي بالكارثة

بالصور

ألفاروميو تعلن عن افتتاح أكاديمية لتعليم القيادة الاحترافية

الفاروميو
الفاروميو
الفاروميو

معرض بكين 2026 ..‏ شيري تكشف رؤيتها من أجل العائلة وتقدم TIGGO V لأول مرة عالميًا

شيري TIGGO V
شيري TIGGO V
شيري TIGGO V

حيلة بسيطة هتخلصك من النمل والصراصير نهائيًا بدون مبيدات

حيلة بسيطة هتخلصك من النمل والصراصير نهائيًا بدون مبيدات
حيلة بسيطة هتخلصك من النمل والصراصير نهائيًا بدون مبيدات
حيلة بسيطة هتخلصك من النمل والصراصير نهائيًا بدون مبيدات

نيسان تعيد جودزيلا للحياة .. ‏GT-R R36‎ في الطريق

نيسان ‏GT-R R36‎
نيسان ‏GT-R R36‎
نيسان ‏GT-R R36‎

فيديو

إلهام وجدى

المجازفة سر اختياراتي .. أبرز تصريحات إلهام وجدي فى «الستات مايعرفوش يكدبوا»

أصالة وزوجها فائق حسن

أحب أشوف جوزي في أحلى طلة.. أصالة ترد على ظهور فائق حسن باللون الأشقر

النقيب محمد ياسر هوتش

حكاية بطل.. قصة استشهاد "الصقر" نقيب محمد ياسر هوتش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

المزيد