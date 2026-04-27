أسعار حج الجمعيات الأهلية 2026.. تعرف على تفاصيل البرامج وتكلفة الطيران

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ - 2026م، موضحة تفاصيل المستويات المختلفة التي تشمل الإقامة والخدمات، بالإضافة إلى تكلفة تذاكر الطيران لكل برنامج، بما يمنح الحجاج خيارات متنوعة وفق احتياجاتهم.

برامج متعددة تناسب مختلف الفئات

جاءت برامج الحج هذا العام بثلاثة مستويات رئيسية، تشمل جميعها الإقامة والوجبات والخدمات الأساسية، مع اختلاف مستوى الرفاهية وموقع السكن:

المستوى الأول (خمسة نجوم بساحة الحرم):

سجل 415 ألف جنيه، ويتميز بالإقامة في فنادق فاخرة قريبة جدًا من الحرم، مع خدمات مميزة ووجبات كاملة. المستوى الثاني:

بلغ 262 ألف جنيه، ويشمل الإقامة في فنادق مصنفة تبعد حوالي 800 متر عن الحرم، مع توفير خدمات متكاملة. المستوى الثالث:

وصل إلى 228 ألف جنيه، ويتضمن الإقامة في فنادق تبعد نحو 1400 متر عن الحرم، مع خدمات مناسبة بتكلفة أقل.

أسعار تذاكر الطيران

حددت الوزارة تكلفة السفر الجوي لكل مستوى بشكل منفصل، لتكون:

58 ألف جنيه للمستوى الأول

49 ألف جنيه للمستوى الثاني

36 ألف جنيه للمستوى الثالث

وبذلك تُضاف قيمة تذكرة الطيران إلى سعر البرنامج، ليكون إجمالي التكلفة النهائية حسب المستوى المختار.

اختلافات في مستوى الإقامة

تتمثل الفروق الأساسية بين البرامج في قرب الفنادق من الحرم ومستوى الخدمات، حيث يوفر البرنامج الأول أعلى درجات الراحة، بينما يوازن المستويان الثاني والثالث بين التكلفة والخدمات المقدمة.

اختيار الحجاج بالقرعة الإلكترونية

من جانبها، تابعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، إجراءات القرعة الإلكترونية لاختيار الحجاج.

وتم اختيار 12 ألف حاج من بين أكثر من 36 ألف متقدم عبر البوابة الموحدة للحج، في إطار آلية إلكترونية تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.