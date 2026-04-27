تصل للقاهرة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على تلك المناطق
الداخلية تكشف حقيقة واقعة فرد شرطة وأسرته بالمنوفية.. خلافات جيرة
مفاجأة كبيرة.. شوبير: توروب قد يستمر في تدريب الأهلي بهذه الحالة.. وهذا موقف جوميز
رئيس البرلمان الإيراني: واشنطن لا تملك أي أدوات ضغط في المواجهة الاقتصادية مع طهران
بين التتويج والتاريخ.. هل يتمكن برشلونة من كسر عقدة الـ 100 نقطة .. وما المطلوب للوصول اليها ؟
شوبير يكشف تشكيل الأهلي أمام بيراميدز.. 3 مفاجآت مدوية وظهور لاعب أساسي غير متوقع
أحمد موسى ينعى اللواء كمال مدبولي والد رئيس الوزراء: أحد أبطال القوات المسلحة
رئيس الشيوخ: العامل المصري هو المحور الحقيقي للتنمية والقلب النابض لعجلة الإنتاج
جيش الاحتلال يعلن تدمير عشرات المواقع التابعة لحزب الله بجنوب لبنان
وفاة 3 وإصابة 10 أشخاص..سيارة تطيح بالمواطنين أعلى دائري الوراق
بدء التقديم في مدارس المعاهد القومية للعام الدراسي الجديد ..عبر هذا الرابط
وزير الخارجية الإيراني: أمريكا سبب فشل جولة المفاوضات الأولى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

أسعار حج الجمعيات الأهلية 2026.. تعرف على تفاصيل البرامج وتكلفة الطيران

ولاء عادل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ - 2026م، موضحة تفاصيل المستويات المختلفة التي تشمل الإقامة والخدمات، بالإضافة إلى تكلفة تذاكر الطيران لكل برنامج، بما يمنح الحجاج خيارات متنوعة وفق احتياجاتهم.

برامج متعددة تناسب مختلف الفئات

جاءت برامج الحج هذا العام بثلاثة مستويات رئيسية، تشمل جميعها الإقامة والوجبات والخدمات الأساسية، مع اختلاف مستوى الرفاهية وموقع السكن:

  • المستوى الأول (خمسة نجوم بساحة الحرم):
    سجل 415 ألف جنيه، ويتميز بالإقامة في فنادق فاخرة قريبة جدًا من الحرم، مع خدمات مميزة ووجبات كاملة.
  • المستوى الثاني:
    بلغ 262 ألف جنيه، ويشمل الإقامة في فنادق مصنفة تبعد حوالي 800 متر عن الحرم، مع توفير خدمات متكاملة.
  • المستوى الثالث:
    وصل إلى 228 ألف جنيه، ويتضمن الإقامة في فنادق تبعد نحو 1400 متر عن الحرم، مع خدمات مناسبة بتكلفة أقل.

أسعار تذاكر الطيران

حددت الوزارة تكلفة السفر الجوي لكل مستوى بشكل منفصل، لتكون:

  • 58 ألف جنيه للمستوى الأول
  • 49 ألف جنيه للمستوى الثاني
  • 36 ألف جنيه للمستوى الثالث

وبذلك تُضاف قيمة تذكرة الطيران إلى سعر البرنامج، ليكون إجمالي التكلفة النهائية حسب المستوى المختار.

اختلافات في مستوى الإقامة

تتمثل الفروق الأساسية بين البرامج في قرب الفنادق من الحرم ومستوى الخدمات، حيث يوفر البرنامج الأول أعلى درجات الراحة، بينما يوازن المستويان الثاني والثالث بين التكلفة والخدمات المقدمة.

اختيار الحجاج بالقرعة الإلكترونية

من جانبها، تابعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، إجراءات القرعة الإلكترونية لاختيار الحجاج.

وتم اختيار 12 ألف حاج من بين أكثر من 36 ألف متقدم عبر البوابة الموحدة للحج، في إطار آلية إلكترونية تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

حالة الطقس اليوم.. تحذير من ظاهرة جوية تبدأ فجرا وأمطار غزيرة تضرب هذه المناطق

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

النظر إلى المرآة

لماذا حذر رسول الله من النظر إلى المرآة خاصة في الليل؟.. انتبه

المتهمة

رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى جديدة بالقاهرة

الذهب

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

إمام عاشور

مفاجآت الأهلي وبيراميدز قبل مواجهة تحديد المصير بالدوري

سعر الذهب في الإمارات

سعر الذهب في الإمارات.. عيار 21 بـ504 دراهم

الكاف

ابو الدهب: الكاف سيغير لوائحه إذا احتل الأهلي المركز التالت في الدوري

ترشيحاتنا

طاقة شمسية

شعبة الطاقة: مبادرة جديدة لدعم الطاقة الشمسية وتخفيض الاعتماد على الوقود الأحفوري

جانب من الاجتماع

الاتحاد الدولي لرجال الأعمال: نستهدف مضاعفة الصادرات إلى 200 مليار دولار

الذهب

قفزة تاريخية بـ1289% خلال 5 سنوات وزيادة 6765 جنيهًا في عيار 21 بمصر

بالصور

كاجوال وكلاسيك.. بسمة بوسيل تتألق في إيطاليا

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

فيديو

الفنانة إيمان في المستشفى

الفنانة إيمان في المستشفى.. عملية صعبة ورسالة تطلب الدعاء

شيخ مدرجات الزمالك

شيخ في مدرجات الزمالك… مشهد يشعل الجدل والازهري يظهر ليرد

زيزو

أزمة زيزو تصل لـ 82 مليون.. عبدالواحد السيد: ملهوش جنيه

جندي أمريكي

جندي أمريكي يربح 400 ألف دولار من المراهنة على اعتقال مادورو.. فضيحة تهز الجيش الأمريكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

المزيد