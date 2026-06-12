الموازنة الجديدة وربط المعاشات بمعدلات الأسعار تتصدران جدول أعمال النواب الأسبوع المقبل

يستأنف مجلس النواب، جلسات الفصل التشريعي الثالث لدور الانعقاد العادي الأول، بعقد الجلستين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين يومي الإثنين والثلاثاء، 15 و16 يونيو 2026. وتتصدر أجندة الاجتماعات مناقشات موسعة حول الموازنة العامة الجديدة للدولة، والاتفاقيات الدولية، إلى جانب حزمة من طلبات المناقشة العامة التي تمس الشارع بشكل مباشر.

حزمة طلبات لمناقشة السياسات الحكومية الاقتصادية والاجتماعية

تفتتح الجلسة الثانية والعشرون صباح يوم الإثنين بالبند الإجرائي المعتاد لاستعراض الاعتذارات والرسائل الواردة، تليها مباشرة مناقشة مجموعة من الطلبات المقدمة من النواب لتحديد موعد لمناقشة السياسات الحكومية في عدة قطاعات:

معالجة الآثار السلبية لارتفاع الأسعار على المواطنين

الملف الاقتصادي وضبط الأسعار: يناقش المجلس طلباً مقدماً من النائبة مروة حلاوة و20 عضواً بشأن آليات تحقيق التوافق بين المعاشات ومعدلات التضخم، بالإضافة إلى طلب من النائب بسام الصواف و20 عضواً يبحث سبل معالجة الآثار السلبية لارتفاع الأسعار على المواطنين.

ملفات الهوية والمجتمع والبيئة: تتقدم النائبة هند رشاد برفقة 20 عضواً بثلاثة طلبات مناقشة تشمل دعم قطاع الحرف اليدوية والتراثية، تفعيل منظومة التخلص من القمامة والمخلفات الصلبة، وترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء.

تفعيل دور هيئة تنمية الصعيد لتحقيق التنمية الاقتصادية

التوظيف والتنمية الإقليمية: يشهد الملف العمالي طلباً من النائب سيد أبو بريدعة وأكثر من 20 عضواً لتثبيت العمالة المؤقتة والفئات غير المستقرة وظيفياً، بينما يطرح النائب حسام حسن عبد الرحمن و20 عضواً ملف تفعيل دور هيئة تنمية الصعيد لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظات الجنوبية.

القطاع الرياضي والاستثماري: يطرح النائب أحمد علاء فايد و20 عضواً طلباً لبحث إمكانية عودة الجماهير الرياضية للمدرجات بالسعة الكاملة لتعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية.

مترو الأنفاق والتعاون الدولي.. اتفاقيات وقرارات جمهورية على طاولة النواب

ويتضمن جدول أعمال الإثنين النظر في تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن عدد من القرارات الجمهورية والاتفاقيات الدولية المقررة للموافقة:

1. قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 2026: بشأن اتفاق تمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي.

2. قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2026: بشأن اتفاقية منحة لتمويل خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظتي الإسكندرية ودمياط.

3. قرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 2026: بشأن إقرار اتفاقية "المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية" بين حكومتي مصر ودولة قطر.

انطلاق ماراثون الموازنة العامة الجديدة لعام 2026 / 2027

يتحول تركيز المجلس مع نهاية جلسة الإثنين ويمتد طوال جلسة الثلاثاء 16 يونيو إلى الشأن المالي؛ حيث يستعرض البرلمان التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2026 / 2027.

وتشمل مشروعات القوانين المخطط مناقشتها تمهيداً لإقرارها:

مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2026/2027).

مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام ذاته.

مشروعات موازنات كافة الجهات والهيئات الاقتصادية والإنتاج الحربي الداخلة ضمن الموازنة العامة.

تشريح قطاعي للموازنة: أعباء المعاشات والدعم والتنمية البشرية في الصدارة

وقسّم المجلس مناقشة الموازنة المقترحة إلى قطاعات تصنيفية واضحة تضمن تدقيق كافة الأرقام والبنود المخصصة للالتزامات وشبكات الحماية الاجتماعية:

قطاع الموازنة العامة والالتزامات المالية: يشمل فحص موازنات بنود حيوية متمثلة في قسم الدين العام، قسم الاحتياطيات العامة، قسم الإقراض والمساهمات، وصافي أعباء المعاشات، إلى جانب موازنة قسم الدعم وخفض تكاليف المعيشة.

قطاع موازنات التنمية البشرية والتعليم: يتضمن القطاع مراجعة المخصصات المالية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة لها، بهدف ضمان استدامة الإنفاق على مشروعات التعليم وبناء الإنسان خلال العام المالي الجديد.

تثبيت العمالة المؤقتة

كما يعرض مجلس النواب، طلب النائب سيد أبو بريدعة، وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة والفئات غير المستقرة وظيفيًا، والنائب حسام حسن عبد الرحمن وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور هيئة تنمية الصعيد في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في محافظات الصعيد.