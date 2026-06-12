مفاجأة.. تفاصيل عقد حمزة عبد الكريم الجديد مع برشلونة

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن تفاصيل جديدة في صفقة انتقال المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم من الأهلي إلى برشلونة، مؤكدة أن النادي الكتالوني استقر على توقيع عقد طويل الأمد مع اللاعب يمتد لثلاثة مواسم مقبلة.

وبحسب التقرير، فإن العقد الجديد سيضمن استمرار المهاجم الواعد ضمن صفوف “البلوجرانا” حتى صيف عام 2029، في خطوة تعكس ثقة إدارة برشلونة الكبيرة في إمكانياته الفنية وقدرته على التطور داخل منظومة النادي.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب، الذي سبق أن انضم لبرشلونة على سبيل الإعارة قادماً من الأهلي، سيجري تثبيت عقده بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة، بعد تفعيل بند الشراء المتفق عليه مسبقاً.

ويُعد حمزة عبد الكريم أحد أبرز المواهب المصرية الصاعدة، حيث لفت الأنظار خلال مشاركاته مع فرق الشباب في برشلونة، إضافة إلى تواجده مع منتخب مصر.

وكان الأهلي قد أعلن عن تلقيه مخاطبات رسمية من نادي برشلونة الإسباني بشأن تفعيل بند شراء الموهبة المصرية حمزة عبد الكريم، بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب خلال فترة تواجده مع النادي الكتالوني.

ويأتي تحرك برشلونة في إطار رغبته بالحفاظ على خدمات اللاعب بشكل نهائي، بعدما نجح حمزة عبد الكريم في لفت الأنظار بقدراته الفنية الكبيرة، خلال الفترة القصيرة التي قضاها مع العملاق الإسباني.