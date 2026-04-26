قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

دهون البطن لدى النساء.. متى يكون السبب هرمونيًا؟ وأبرز طرق العلاج

ولاء عادل

تُعد دهون البطن من المشكلات الشائعة لدى النساء، ولا تقتصر آثارها على الجانب الجمالي فقط، بل قد ترتبط في بعض الحالات بعوامل صحية وهرمونية معقدة، ومع التغيرات الطبيعية التي تمر بها المرأة عبر مراحل حياتها المختلفة، يصبح توزيع الدهون في الجسم أكثر عرضة للاختلال، خاصة في منطقة البطن.

ووفقًا لتقرير نشره موقع “تايمز أوف إنديا”، فإن نمط الحياة العصري يلعب دورًا مهمًا في اضطراب التوازن الهرموني، وهو ما ينعكس بدوره على طريقة تخزين الدهون داخل الجسم، خصوصًا الدهون المتراكمة حول البطن.

ما هي دهون البطن المرتبطة بالهرمونات؟

لا تُعتبر دهون البطن مجرد زيادة في الوزن، بل تشمل ما يُعرف بالدهون الحشوية التي تتجمع حول الأعضاء الداخلية، ورغم أن وجود نسبة بسيطة منها ضروري لحماية الأعضاء، فإن زيادتها قد تتحول إلى عامل خطر صحي.

وتتميز هذه الدهون بأنها نشطة بيولوجيًا، حيث تفرز مواد التهابية تؤثر على الجسم بالكامل، بما في ذلك الهرمونات، مما يؤدي إلى اضطراب داخلي يساهم في زيادة تراكم الدهون بشكل أكبر.

كما أن هذه الدهون غالبًا ما تكون أكثر مقاومة للنزول مقارنة بأنواع الدهون الأخرى، خاصة عندما يكون السبب مرتبطًا بخلل هرموني.

لماذا النساء أكثر عرضة لدهون البطن؟

تلعب الهرمونات دورًا أساسيًا في تحديد أماكن تخزين الدهون في الجسم. ومن أهم هذه الهرمونات:

الأنسولين

ارتفاع مستوياته بشكل متكرر نتيجة تناول السكريات والأطعمة المصنعة قد يؤدي إلى مقاومة الأنسولين، مما يزيد من تخزين الدهون في منطقة البطن ويقلل من معدل حرقها.

الكورتيزول

وهو هرمون التوتر، وعند ارتفاعه بشكل مزمن فإنه يزيد الشهية ويعزز تخزين الدهون في منطقة البطن.

هرمونات الغدة الدرقية

أي خلل فيها يؤدي إلى بطء عملية الأيض، وبالتالي زيادة الوزن وخصوصًا في منطقة البطن.

هرمون اللبتين

مسؤول عن الإحساس بالشبع، واضطرابه قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام دون شعور بالاكتفاء.

هرمون الإستروجين

يساعد على توزيع الدهون في الوركين والفخذين، لكن انخفاضه أو تقلبه، خاصة في فترات ما قبل انقطاع الطمث، يؤدي إلى انتقال الدهون نحو البطن.

حالات صحية تزيد من تراكم دهون البطن

هناك بعض الحالات التي ترتبط بشكل مباشر بزيادة الدهون في منطقة البطن، أبرزها:

  • متلازمة تكيس المبايض: وترتبط غالبًا بمقاومة الأنسولين واضطراب الهرمونات.
  • مرحلة ما قبل انقطاع الطمث: بسبب انخفاض الإستروجين وتغير توزيع الدهون.
  • اضطرابات الغدة الدرقية: التي تؤدي إلى بطء معدل الحرق وزيادة الوزن.

عادات يومية قد تسبب الخلل الهرموني

لا يرتبط الأمر بالأسباب الطبية فقط، بل يلعب نمط الحياة دورًا كبيرًا، ومن أبرز العوامل:

  • التوتر المستمر وعدم انتظام الروتين اليومي.
  • قلة النوم واضطراب ساعات الراحة.
  • الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة والسكريات.
  • قلة الحركة والخمول البدني.

علامات تشير إلى أن دهون البطن هرمونية

يمكن ملاحظة بعض المؤشرات التي قد تدل على أن السبب هرموني، مثل:

  • تراكم الدهون في البطن مع نحافة الأطراف.
  • صعوبة فقدان الوزن رغم الحمية والرياضة.
  • اشتهاء متكرر للسكر أو الكافيين.
  • تقلبات مزاجية وإرهاق مستمر.
  • انتفاخ غير مبرر في البطن.

طرق التعامل مع دهون البطن الهرمونية

يمكن التحكم في هذه الحالة من خلال مجموعة من الإجراءات المتوازنة، أبرزها:

  • اتباع نظام غذائي صحي يعتمد على البروتين والألياف والدهون الجيدة.
  • ممارسة تمارين المقاومة مع الكارديو لتحفيز الحرق.
  • تقليل التوتر عبر الاسترخاء أو اليوجا أو التأمل.
  • الحصول على نوم كافٍ ومنتظم.
  • تجنب الأنظمة الغذائية القاسية.
  • إجراء فحوصات طبية عند الاشتباه في اضطرابات هرمونية.
  • استشارة الطبيب قبل أي علاج دوائي أو هرموني.
