الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

تزامنًا مع إجازة الصاغة.. أسعار الذهب اليوم الأحد 26 أبريل 2026

أسعار الذهب
أسعار الذهب
ولاء عادل

سادت حالة من الهدوء في سوق الذهب المصري مع بداية تعاملات اليوم الأحد 26 أبريل 2026، بالتزامن مع إجازة محلات الصاغة، حيث استقرت الأسعار بعد موجة تراجع شهدها المعدن الأصفر عالميًا خلال الأسبوع الماضي، أعقبت ارتفاعًا استمر لعدة أسابيع متتالية.

أسعار الذهب اليوم في السوق المحلي

جاءت أسعار الذهب في مصر على النحو التالي:

  • عيار 24: 8006 جنيهات
  • عيار 21: 7005 جنيهات
  • عيار 18: 6004 جنيهات
  • عيار 12: بين 3988 و4000 جنيه
  • الجنيه الذهب: 56040 جنيهًا

ويعكس هذا الثبات المحلي حالة الترقب التي تسيطر على السوق في ظل توقف حركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة خلال الإجازة الأسبوعية.

تراجع عالمي ينعكس على السوق

على المستوى العالمي، أنهى الذهب تعاملات الأسبوع الماضي على انخفاض بنحو 2.5%، ليصل إلى حوالي 4709 دولارات للأونصة، بعد أن سجل خلال الأسبوع أدنى مستوى عند 4658 دولارًا.

ورغم هذا التراجع، نجح المعدن النفيس في الحفاظ على التداول أعلى مستوى دعم مهم عند 4700 دولار للأونصة، وسط تقلبات واضحة وغياب اتجاه حاسم في حركة الأسعار العالمية.

عوامل سياسية تعزز حالة الترقب

تتزامن هذه التحركات مع تطورات سياسية لافتة، حيث أعلن دونالد ترامب عن تمديد هدنة وقف إطلاق النار مع إيران لأجل غير مسمى، مع استمرار فرض الحصار البحري.

وتسهم هذه المستجدات في زيادة حالة عدم اليقين بالأسواق العالمية، ما يدفع المستثمرين إلى الحذر، ويؤثر بشكل مباشر على حركة الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة.

نظرة على السوق خلال الفترة المقبلة

يتوقع خبراء أن يواصل الذهب التحرك في نطاقات متذبذبة خلال الفترة القادمة، مع استمرار تأثره بالتوترات الجيوسياسية وتغيرات الدولار، إلى جانب توجهات البنوك المركزية العالمية.

وتتسم أسعار الذهب بحالة من التحرك المستمر على مدار اليوم، نتيجة ارتباطها بعدد من العوامل الاقتصادية والمالية المتغيرة، وفي مقدمة هذه العوامل تأتي قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، إضافة إلى أداء الأسواق العالمية وحركة الدولار، فضلًا عن المستجدات الجيوسياسية التي تدفع المستثمرين أحيانًا إلى التوجه نحو الذهب كملاذ آمن للتحوط.

