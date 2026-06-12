مقتل شخص وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار بالقرب من مقر إقامة منتخب الأرجنتين بكأس العالم

أفادت تقاريرإعلامية أمريكية بمقتل مراهق وإصابة شخصين آخرين، في حادث إطلاق نار داخل مبنى سكني في مدينة كانساس سيتي.

وأشارت التقارير إلى أن موقع الحادث يقع على بُعد نحو 6 إلى 10 أميال فقط من مكان تواجد المنتخب الأرجنتيني.

وشهد محيط الملعب الذي احتضن المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم حالة من التوتر الأمني، بعدما اندلعت اشتباكات بين عدد من المتظاهرين وقوات الأمن خلال مجريات الشوط الثاني من اللقاء، في مشهد أثار اهتمام وسائل الإعلام والجماهير المتواجدة في المنطقة.

وبحسب شهود عيان، بدأت التجمعات خارج محيط الاستاد قبل ساعات من انطلاق المباراة، حيث رفع المحتجون شعارات ولافتات تعبر عن مطالبهم ومواقفهم تجاه عدد من القضايا المحلية والدولية. ومع تزايد أعداد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، حاولت قوات الأمن فرض طوق أمني حول المنطقة المحيطة بالملعب للحفاظ على سير الفعاليات الرياضية ومنع أي محاولات للاقتراب من المداخل الرئيسية.