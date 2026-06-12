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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أبكي الجماهير.. لحظات مؤثرة بطلها دموع راؤول خيمينيز فى افتتاح كأس العالم

كأس العالم 2026
كأس العالم 2026
أمينة الدسوقي

في ليلة كروية استثنائية، لم يكن افتتاح كأس العالم 2026 مجرد مباراة بين المكسيك وجنوب أفريقيا، بل تحول إلى قصة إنسانية مؤثرة بطلها المهاجم المكسيكي المخضرم راؤول خيمينيز، الذي خطف الأضواء ولامس مشاعر الملايين حول العالم بعدما سجل هدفاً تاريخياً ثم انفجر باكياً في مشهد أصبح حديث الجماهير ووسائل الإعلام.

هدف أشعل المدرجات وأبكى صاحبه

على أرض ملعب "أزتيكا" التاريخي في مكسيكو سيتي، وبينما كانت الجماهير المكسيكية تحتفل بتقدم منتخبها على جنوب أفريقيا، ارتقى راؤول خيمينيز عالياً ليحول كرة رأسية متقنة إلى الشباك في الدقيقة 67، مسجلاً الهدف الثاني لبلاده وأول أهدافه الشخصية في نهائيات كأس العالم.

لكن ما حدث بعد الهدف كان أكثر تأثيراً من الهدف نفسه فبدلاً من الاحتفال المعتاد، انهمرت الدموع من عيني المهاجم المخضرم، قبل أن يهرع إليه زملاؤه لاحتضانه في لقطة مؤثرة جسدت رحلة طويلة من الألم والتحدي والانتصار.

رحلة بدأت من كابوس كاد ينهي الحلم

قبل ست سنوات فقط، كان كثيرون يعتقدون أن مسيرة خيمينيز الكروية قد انتهت إلى الأبد ففي نوفمبر 2020، تعرض المهاجم المكسيكي لإصابة مروعة خلال مباراة فريقه وولفرهامبتون أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تعرض لكسر خطير في الجمجمة ونزيف داخل الدماغ.

خضع اللاعب لعملية جراحية معقدة، ودخل في رحلة علاج وتأهيل شاقة، وسط مخاوف حقيقية من عدم قدرته على العودة إلى الملاعب مجدداً. لكن خيمينيز رفض الاستسلام، وعاد تدريجياً إلى ممارسة كرة القدم، ليكتب واحدة من أبرز قصص الإصرار في عالم الرياضة.

غياب الأب الحزن الذي رافق لحظة المجد

ورغم فرحة الهدف التاريخي، كانت هناك مشاعر أخرى تختبئ خلف دموع خيمينيز فقبل أشهر قليلة من انطلاق كأس العالم، فقد اللاعب والده بعد صراع مع المرض، وهو الشخص الذي كان من أكبر الداعمين لمسيرته الرياضية منذ بدايتها.

وبين صخب الجماهير وفرحة الانتصار، بدا أن المهاجم المكسيكي كان يعيش لحظة خاصة، يستحضر فيها ذكرى والده الذي لم يكن حاضراً ليشاهده وهو يحقق حلم التسجيل في كأس العالم على أرض بلاده.

راؤول خيمينيز يتصدر الترند العالمي

عقب نهاية المباراة، تصدر اسم راؤول خيمينيز قوائم الترند على منصات التواصل الاجتماعي في المكسيك وعدد من دول العالم، حيث تفاعل الملايين مع قصته الإنسانية المؤثرة.

وتداول المشجعون مقاطع الفيديو التي وثقت لحظة بكائه بعد تسجيل الهدف، معتبرين أن ما حدث يجسد المعنى الحقيقي لكرة القدم، التي لا تقتصر على الأهداف والانتصارات فقط، بل تحمل أيضاً قصصاً إنسانية ملهمة عن التحدي والصمود والأمل.

وأشاد كثيرون بإصرار المهاجم المكسيكي الذي عاد من إصابة كادت تنهي مستقبله الرياضي، ليقف بعد سنوات في افتتاح كأس العالم ويسجل هدفاً تاريخياً أمام جماهير بلاده، في واحدة من أكثر اللحظات تأثيراً في البطولة حتى الآن.

ليلة ستبقى خالدة في ذاكرة المونديال

فازت المكسيك بهدفين دون رد، وربما حصدت أول ثلاث نقاط في مشوارها بالمونديال، لكن الحدث الأبرز في تلك الليلة لم يكن النتيجة بقدر ما كان مشهد راؤول خيمينيز وهو يبكي بعد تسجيل هدفه.

فبين إصابة كادت تنهي حياته الرياضية، وغياب أب كان يحلم بمشاهدة هذه اللحظة، وعودة بطولية إلى أكبر مسرح كروي في العالم، كتب خيمينيز فصلاً جديداً من فصول الإلهام، مؤكداً أن بعض الأهداف تتجاوز حدود كرة القدم لتتحول إلى قصص إنسانية خالدة.

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