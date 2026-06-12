نتائج اليوم الأول في كأس العالم 2026.. انتصار المكسيك وكوريا الجنوبية في افتتاح المنافسات

أسدل الستار على منافسات اليوم الأول من بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعدما شهدت الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى مباراتين حملتا العديد من الأحداث المثيرة والأهداف.

واستهل منتخب المكسيك مشواره في البطولة بفوز مستحق على جنوب أفريقيا بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أزتيكا" بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.

ونجح خوليان كينيونيس في افتتاح التسجيل لأصحاب الأرض مبكرًا في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف راؤول خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة 67، ليمنح المكسيك أول ثلاث نقاط في البطولة.

وشهدت المباراة أحداثًا مثيرة على صعيد البطاقات الحمراء، حيث تعرض يايا سيتول مدافع جنوب أفريقيا للطرد المباشر مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يلحق به زميله ثيمبا زواني في الدقيقة 84. كما أكمل منتخب المكسيك اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد سيزار مونتيس في الوقت بدل الضائع.

وفي المباراة الثانية، قلب منتخب كوريا الجنوبية تأخره إلى فوز ثمين على التشيك بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتقدم المنتخب التشيكي أولًا عن طريق لاديسلاف كريتشي في الدقيقة 59، لكن المنتخب الكوري نجح في العودة سريعًا بعدما سجل هوانج إن بيوم هدف التعادل في الدقيقة 67، قبل أن يخطف هيونج جيو هدف الفوز في الدقيقة 79.

وأدار المباراة الحكم المصري أمين عمر، الذي ظهر بمستوى تحكيمي جيد خلال المواجهة.

وبنهاية مباريات اليوم الأول، تصدر منتخب المكسيك جدول ترتيب المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية، بعدما حقق المنتخبان الفوز في مستهل مشوارهما بالمونديال.