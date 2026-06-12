الزلزولي بعد استبعاده من المونديال: الغياب ضربة قاسية لكنني لن أستسلم

أعرب اللاعب المغربي عبدالصمد الزلزولي عن حزنه الشديد بعد استبعاده من قائمة منتخب المغرب المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 بسبب الإصابة، مؤكدًا أن الغياب عن حدث بحجم المونديال يمثل ضربة قوية، لكنه في الوقت نفسه تعهد بعدم الاستسلام.

وقال الزلزولي في رسالة مؤثرة: إن الغياب عن بطولة بهذه الأهمية يُعد ضربة قاسية للغاية، لكنه لن يستسلم، مشيرًا إلى أن هذه اللحظات الصعبة تحتاج إلى الإيمان والصبر والامتنان.

وأضاف اللاعب أنه يتوجه بالشكر لكل من قدم له الدعم خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الرسائل التي تلقاها كان لها تأثير كبير في تخفيف حدة الألم الناتج عن الغياب.

وأكد الزلزولي عزيمته على العودة بقوة، قائلاً إنه سيعمل يوميًا بكل طاقته وحافزه من أجل استعادة أفضل مستوياته والعودة أقوى مما كان.

كما وجه رسالة دعم لمنتخب المغرب، متمنيًا لهم التوفيق في مشوارهم بالبطولة، وداعيًا الجماهير المغربية إلى الاتحاد خلف المنتخب ومساندته في كل المراحل.