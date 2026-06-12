قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير البترول يعلن الجاهزية الكاملة لتأمين الاحتياجات من الغاز خلال الصيف
مبابي قبل انطلاق مشوار فرنسا بـ المونديال: سنحتفل في الشانزليزيه
هل تنتهي معاناة أوائل جامعة الأزهر؟ تحرك برلماني عاجل لحل أزمتهم
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة.. فيديو
لازم تدوس.. رسالة غامضة من فرج عامر: الحياة لا تحترم إلا الأقوياء
قفزة 35 جنيهًا للطبق.. تعافي أسعار البيض الأحمر بعد موجة خسائر للمنتجين
921 ألف طالب سيؤدون امتحانات الثانوية العامة.. و15% أسئلة مقالية
مفاجأة.. تفاصيل عقد حمزة عبد الكريم الجديد مع برشلونة
بقوة 7.8 ريختر.. ارتفاع حصيلة زلزال الفلبين إلى 55 قتيلا
هيئة الدواء تكشف عن مرحلة جديدة في دعم وتطوير الصناعات الدوائية المحلية.. تفاصيل
عمومية النقابة العامة تناقش التضخم في أعداد المقبولين بكليات طب الأسنان
النقل تطلق مبادرة "فني واع.. لأسطول آمن" وتدعو الشركات والهيئات إلى الاستفادة من البرنامج المجاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزلزولي بعد استبعاده من المونديال: الغياب ضربة قاسية لكنني لن أستسلم

الزلزولي
الزلزولي
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

أعرب اللاعب المغربي عبدالصمد الزلزولي عن حزنه الشديد بعد استبعاده من قائمة منتخب المغرب المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 بسبب الإصابة، مؤكدًا أن الغياب عن حدث بحجم المونديال يمثل ضربة قوية، لكنه في الوقت نفسه تعهد بعدم الاستسلام.

وقال الزلزولي في رسالة مؤثرة: إن الغياب عن بطولة بهذه الأهمية يُعد ضربة قاسية للغاية، لكنه لن يستسلم، مشيرًا إلى أن هذه اللحظات الصعبة تحتاج إلى الإيمان والصبر والامتنان.

وأضاف اللاعب أنه يتوجه بالشكر لكل من قدم له الدعم خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الرسائل التي تلقاها كان لها تأثير كبير في تخفيف حدة الألم الناتج عن الغياب.

وأكد الزلزولي عزيمته على العودة بقوة، قائلاً إنه سيعمل يوميًا بكل طاقته وحافزه من أجل استعادة أفضل مستوياته والعودة أقوى مما كان.

كما وجه رسالة دعم لمنتخب المغرب، متمنيًا لهم التوفيق في مشوارهم بالبطولة، وداعيًا الجماهير المغربية إلى الاتحاد خلف المنتخب ومساندته في كل المراحل.

الزلزولي كأس العالم منتخب المغرب استبعاد الزلزولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

1160 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-6-2026.. عيار 21 بكام؟

عصير القصب

مادة خطرة في عصير القصب .. حماية المستهلك يكشف مفاجأة صادمة بـ طوخ

ترامب ونتنياهو

4 بنود سرية في اتفاق إيران.. ترامب يفاجئ نتنياهو بصفقة تغير وجه الشرق الأوسط

زيادة الأجور

زيادة المرتبات وإلغاء الدعم العيني.. ما الذي ينتظره الموظفون خلال الأيام المقبلة؟

سعر الذهب

5250 جنيها.. آخر تحديث لأوسط عيار ذهب

ترامب

بعد تصريحات ترامب.. الخارجية الإيرانية تكشف مفاجأة بشأن الاتفاق مع أمريكا

محمد صلاح

الكومي عن ذكر اسم محمد صلاح في أغنية افتتاح المونديال: أنا رأسي مرفوعة

كأس العالم

3 حالات طرد في الافتتاح.. مباراة جنوب أفريقيا والمكسيك تكتب فصلا استثنائيا بتاريخ كأس العالم

ترشيحاتنا

الكراش

فيلم الكراش يتزيل شباك التذاكر في أولى أيام عرضه بالسينما

كارولين عزمي

كارولين عزمي تخطف الأنظار عبر إنستجرام

محمد العدل

محمد العدل: حياتنا تحولت إلى صراع دائم بسبب الاختلافات.. ارحموا أنفسكم

بالصور

ختام فعاليات القوافل التعليمية المجانية للثانوية العامة بالوادي الجديد

قوافل تعليمية
قوافل تعليمية
قوافل تعليمية

الملوخية الناشفة على أصولها.. وصفة اقتصادية بطعم لا يقاوم

ملوخية ناشفة
ملوخية ناشفة
ملوخية ناشفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد