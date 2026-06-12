فرج عامر :شهر العسل بين مجلس إدارة الزمالك وجون إدوارد انتهى نهائيا.. تفاصيل

أعاد المهندس فرج عامر فتح ملف أزمة الفلسطيني عمر فرج، لاعب الزمالك السابق، بعد الأحكام الصادرة لصالح اللاعب في نزاعه مع النادي.

و كتب فرج عامر عبر فيسبوك:شهر العسل بين مجلس ادارة الزمالك وجون ادوارد انتهي نهاييا بسبب اللاعب عمر فرج والقضايا اللي عملها والاحكام اللي خدها علي الزمالك ، بصراحة جون ادوارد مش غلطان.

وقال هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن النادي لم يعانِ ماليًا بسبب تجربة جون إدوارد، المدير الرياضي للقلعة البيضاء.

جون ادوارد

وأضاف هشام نصر، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «مودرن سبورتس» تقديم هاني حتحوت: «جون إدوارد يمتلك صلاحيات فنية ومالية لمدة 3 سنوات داخل الزمالك، وكان أقصى طموحنا هو التتويج ببطولة الكونفدرالية والتواجد بين الثلاثة الكبار في الدوري».