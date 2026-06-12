إبراهيم عبد الجواد: بنسبة 90% جون إدوارد لن يستمر مع الزمالك

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن مصير جون ادوار مع نادي الزمالك في الموسم المقبل.

وكتب عبّد الجواد من خلال حسابه الشخصي اكس: “‏خاص | بنسبة 80-90% جون إدوارد وفريق عمله بالكامل لن يستمر مع الزمالك الموسم المقبل”.



قال هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن النادي لم يعانِ ماليًا بسبب تجربة جون إدوارد، المدير الرياضي للقلعة البيضاء.

جون ادوارد

وأضاف هشام نصر، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «مودرن سبورتس» تقديم هاني حتحوت: «جون إدوارد يمتلك صلاحيات فنية ومالية لمدة 3 سنوات داخل الزمالك، وكان أقصى طموحنا هو التتويج ببطولة الكونفدرالية والتواجد بين الثلاثة الكبار في الدوري».