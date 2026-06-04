هشام نصر: أنا صاحب اقتراح تعيين جون إدوارد مديرًا رياضيًا للزمالك

قال هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن النادي لم يعانِ ماليًا بسبب تجربة جون إدوارد، المدير الرياضي للقلعة البيضاء.

جون ادوارد

وأضاف هشام نصر، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «مودرن سبورتس» تقديم هاني حتحوت: «جون إدوارد يمتلك صلاحيات فنية ومالية لمدة 3 سنوات داخل الزمالك، وكان أقصى طموحنا هو التتويج ببطولة الكونفدرالية والتواجد بين الثلاثة الكبار في الدوري».

وتابع: «أي تجربة لا تخلو من الملاحظات وتحتاج إلى تطوير، ونحن نعمل داخل الزمالك من رحم المعاناة، وأنا صاحب اقتراح تولي جون إدوارد منصب المدير الرياضي».

وأكمل: «جون إدوارد استطاع تنفيذ خططه رغم العديد من الظروف الصعبة، وحقق نجاحات كبيرة بفضل الدعم الذي وجده من مجلس إدارة الزمالك».

واختتم تصريحاته قائلًا: «خسرنا بطولة الكونفدرالية بركلة الجزاء الثامنة، في سيناريو درامي للغاية».