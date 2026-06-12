وكالة الأنباء الإيرانية: طهران لن تلتزم بالتخلي عن إدارة مضيق هرمز

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن الخطوط العامة لنص مذكرة التفاهم لا تشمل أي اتفاق بشأن الملف النووي حاليا، وأن إيران لن تقدم أي التزامات جديدة وبرنامجها النووي السلمي لن يتغير وفق مذكرة التفاهم.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن المفاوضات بشأن البرنامج النووي ستتم خلال 60 يوما من التوقيع على مذكرة إنهاء الحرب، مضيفة “ الإشارات الواردة بمذكرة التفاهم بشأن البرنامج النووي لا تفرض أي التزام جديد على إيران”.



وقالت أيضا: الإشارات بشأن البرنامج النووي في مذكرة التفاهم تلزم إيران فقط بعدم تطوير أسلحة نووية، وأن المفاوضات ستجري ضمن مبادئ طهران وتأكيد حقها بالتخصيب وبقاء المواد المخصبة في إيران.

وأضافت الوكالة الإيرانية : على عكس ما يتداول بوسائل إعلام غربية فإن إيران لن تلتزم بالتخلي عن إدارة مضيق هرمز وأيضا على عكس ما يتداول إعلاميا فإن إيران لن تلتزم بإعادة أوضاع مضيق هرمز لما كانت عليه.

وتابعت: الهدف الرئيسي من توقيع مذكرة التفاهم هو إنهاء الحرب بكل الجبهات بما فيها لبنان، والأمر الوحيد المشار إليه بمذكرة التفاهم هو عودة الملاحة بمضيق هرمز بعد انتهاء الحرب.

وزادت : لن يكون لواشنطن أي دور بإدارة المضيق مستقبلا وستعالج طهران موضوع المضيق مع سلطنة عمان . وفي حال توقيع النص الحالي للمذكرة تتعهد واشنطن بإلزام إسرائيل بإنهاء الحرب في لبنان.

وأردفت: النص الحالي لا يشمل عبارة "تمديد وقف إطلاق النار" بل إنهاء الحرب تماما بكل الجبهات، وهناك آلية واضحة وضعت للإفراج عن أصولنا تزامنا مع توقيع المذكرة وخلال فترة المفاوضات.

وختمت وكالة الأنباء الإيرانية تقريرها: طهران حصلت على ضمانات واضحة للإفراج عن هذه الأصول وفق آليات محددة ومقبولة.