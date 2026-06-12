4 طائرات أمريكية تحمل معدات لنائب ترامب لتوقيع اتفاق محتمل مع إيران تقلع لأوروبا

أكدت مصادر أمريكية أن 4 طائرات أمريكية تحمل معدات لجي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي لتوقيع اتفاق محتمل مع إيران أقلعت لأوروبا أمس.

نقلت أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تنص على إعادة فتح مضيق هرمز فورا دون فرض رسوم عبور.

وأشار المسؤول الأمريكي في تصريحاته إلى أن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تنص على تخفيف عقوبات إيران شرط امتثالها للالتزامات ، لافتا إلى أن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران ستمدد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بما في ذلك بلبنان.

وقال المسؤول الأمريكي: مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تتضمن إطارا للتعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب وستجرى مفاوضات نووية بين واشنطن وطهران خلال فترة وقف إطلاق النار.

وأضاف: التوصل إلى اتفاق مبدئي تم بعد مفاوضات بين الوسيط القطري ووزير الخارجية الإيراني . نتنياهو تواصل مؤخرا مع مقربين من إدارة ترمب في محاولة لجمع معلومات بشأن الاتفاق.

وتابع : إيران ستلتزم بموجب مذكرة التفاهم بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي وبحل أزمة اليورانيوم المخصب .وترامب وافق على خيار يقضي بخفض مستوى اليورانيوم المخصب داخل إيران بإشراف الأمم المتحدة.

وزاد: واشنطن وطهران وقطر بحثت آلية تسمح لطهران باستخدام أموال مجمدة لشراء سلع إنسانية ولا موعد محددا لتخفيف العقوبات عن إيران وسيكون ذلك مرتبطا بتنفيذ الاتفاق.

ونوه بأن مذكرة التفاهم تخوض في تفاصيل كل القضايا النووية وتلبي جميع المتطلبات الأمريكية.

وكذلك ؛ أشارت أكسيوس عن دبلوماسي إلى أن واشنطن تعمل مع الأطراف المعنية لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق وتحديد موعد لحفل التوقيع ، لافتا إلى أن الوسيط القطري كان على تواصل مباشر خلال محادثات طهران مع ويتكوف وكوشنر.