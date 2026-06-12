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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير : ضغوط ترامب على إيران قد تكون جزءًا من استراتيجية تفاوضية لدفع طهران نحو إبرام اتفاق

ترامب
ترامب
هاني حسين

علق مارك توث خبير شؤون الأمن الوطني الأمريكي، على تهديد الرئيس دونالد ترامب بالسيطرة على البنية التحتية للطاقة في إيران، وما إذا كانت واشنطن تراجعت عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران وتسعى للتصعيد.

وقال في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي،، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "أعتقد أنه في هذا التوقيت، الرئيس ترامب يريد إرسال رسالة أنه بإمكانه التصعيد، وكذلك أنه يريد الوصول إلى اتفاق".

وتابع: "بالطبع، لن ينفذ تهديداته بإعادة إيران إلى العصر الحجري، فهذه مبالغة"، مشيرًا، إلى أن التهديد بالاستيلاء على جزيرة الخرج نقطة فاصلة للبنية التحتية الخاصة بالغاز والنفط.

وواصل: "سوف نرى ذلك، ولا نعلم حتى الآن، هل ما إذا كان تهديدا، ولكن الرئيس ترامب يضع احتمالية بإمكانية حدوث ذلك، ولكن لست متأكدا من أن هذه الرسالة غرضها زيادة الضغط على إيران إلى أقصى درجة حتى تأتي إلى طاولة المفاوضات من أجل التوقيع على اتفاق معه، ومن ثم، فإن تهديده بهذا الأمر لا يعني أنه سينفذه، ولكنه جزء من عملية التفاوض.

ترامب أمريكا اخبار التوك شو طهران ايران

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