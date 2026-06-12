حريق يلتهم سيارتين ملاكي بمنطقة شلبي بمدينة المنيا.. صور

اندلع حريق بسيارة ملاكي ثم امتد إلى سيارة أخرى مجاورة كانت متوقفة بالقرب من ميدان شلبي بمدينة المنيا، ما أسفر عن احتراق السيارتين بالكامل ودون إصابات بشرية، تم التحفظ على السيارتين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق في سيارة ملاكي ثم تمتد إلى أخرى متوقفه بالقرب من ميدان شلبي، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى مناطق أو مركبات مجاورة، كما جرى تنفيذ أعمال التبريد اللازمة لضمان عدم تجدد الاشتعال.

وأكدت المعاينة الأولية عدم وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما أسفر الحريق عن تلفيات مادية بالسيارتين.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته